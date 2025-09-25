Real blue: a cuánto opera este jueves 25 de septiembre

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

Precio del real y del real blue.

El real blue operó a $258,75 para la compra y a $269,75 para la venta, este lunes 23 de septiembre.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negoció a $245 para la compra y a $ 260 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $338 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 25 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.337.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar blue se vende a $1.405 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 5,1%.

Valor del MEP hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar MEP opera a $1360,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.402,49 y la brecha con el dólar oficial es de 4,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,05, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 25 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.808, según Binance.