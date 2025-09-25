Los salarios registrados subieron 2,2% en julio y lograron superar a la inflación

Los salarios registrados aumentaron 2,2% en julio y lograron superar la línea de la inflación de ese mes, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Le ganaron al índice de precios, que marcó un 1,9% en el séptimo mes del año. A su vez, los haberes escalaron 17,1% en 2025, mientras que el IPC se ubicó levemente por encima, en el 17,3%.
En lo que va del año, los haberes escalaron 17,1%, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó levemente por encima, en el 17,3%. Mientras que en los últimos 12 meses, aumentaron 40,3% frente a un IPC de 36,6% en el mismo lapso.
