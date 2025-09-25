Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 25 de septiembre

Luego de que en el inicio de la jornada se conociera en detalle el swap que otorgará el Gobierno de EEUU a la Argentina, el dólar oficial cayó en los segmentos mayorista y minorista, al tiempo también lo hicieron el blue, CCL y MEP.
Impacto del anuncio de Scott Bessent en el BCRA: a cuánto llegarían las reservas, cómo afecta al swap con China y a la meta con el FMI
Por Solange Rial
El secretario del Tesoro de EEUU aseguró que negocian un swap con la Argentina de u$s20.000 millones, como parte del salvataje que el gigante norteamericano le brindaría al país.
Dejá tu comentario