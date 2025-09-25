Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 25 de septiembre

Luego de que en el inicio de la jornada se conociera en detalle el swap que otorgará el Gobierno de EEUU a la Argentina, el dólar oficial cayó en los segmentos mayorista y minorista, al tiempo también lo hicieron el blue, CCL y MEP.

Los mercados reaccionaron de manera positiva luego del anuncio del Tesoro de EEUU de una línea swap por u$s20.000 millones, además de una recompra de bonos en dólares que despeja la duda sobre la capacidad de pago.

En este contexto, este jueves se espera que la rueda sea más tranquila y el dólar apunte a una nueva baja. Si bien el Tesoro no confirmó si compró dólares en el MULC que definirían el piso del tipo de cambio, es probable que vuelva la calma cambiaria después de dos meses de volatilidad. La atención volverá a estar sobre los bonos que podrían arrancar la rueda con un clima optimista, al igual que los ADRs.

Impacto del anuncio de Scott Bessent en el BCRA: a cuánto llegarían las reservas, cómo afecta al swap con China y a la meta con el FMI

El secretario del Tesoro de EEUU aseguró que negocian un swap con la Argentina de u$s20.000 millones, como parte del salvataje que el gigante norteamericano le brindaría al país.