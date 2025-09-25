SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
25 de septiembre 2025 - 08:54

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 25 de septiembre

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Luego de que en el inicio de la jornada se conociera en detalle el swap que otorgará el Gobierno de EEUU a la Argentina, el dólar oficial cayó en los segmentos mayorista y minorista, al tiempo también lo hicieron el blue, CCL y MEP.

Los mercados reaccionaron de manera positiva luego del anuncio del Tesoro de EEUU de una línea swap por u$s20.000 millones, además de una recompra de bonos en dólares que despeja la duda sobre la capacidad de pago.

En este contexto, este jueves se espera que la rueda sea más tranquila y el dólar apunte a una nueva baja. Si bien el Tesoro no confirmó si compró dólares en el MULC que definirían el piso del tipo de cambio, es probable que vuelva la calma cambiaria después de dos meses de volatilidad. La atención volverá a estar sobre los bonos que podrían arrancar la rueda con un clima optimista, al igual que los ADRs.

Live Blog Post

Con el respaldo de EEUU y el agro, el BCRA bajó las tasas y el dólar apunta a profundizar la caída

Con el respaldo de EEUU y un flujo récord de dólares del agro, el Gobierno logró despejar el riesgo de default y estabilizar el mercado cambiario. El Banco Central aceleró la baja de tasas de corto plazo al 25%, el dólar volvió a niveles previos a las legislativas y el Tesoro habría recomprado divisas en el MULC.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias