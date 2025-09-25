Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este jueves 25 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- operó a $1.577,16 para la compra y a $1.665,67 para la venta, según informó el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.675,75 para la compra y a $ 1.706,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.192,16 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, cedió otros $31 y cotizó a $1.338.

El dólar blue se vendió a $1.405 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 5%.

Valor del MEP hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar MEP cotizó a $1.369,47 y la brecha con el oficial quedó en 2,4%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.391,27 y la brecha con el oficial operó en el 4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768,00.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,99, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 25 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.538, según Binance.