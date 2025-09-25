Triple crimen de las chicas de La Matanza: indagan a los cuatro detenidos

El proceso se inició a las 8.30 en la DDI de La Matanza. Se trata de cuatro imputados por homicidio agravado y se busca llegar al paradero del líder de la banda.

Este jueves la Justicia indaga desde las 8.30 a los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara , las tres jóvenes de La Matanza asesinadas. Será en la DDI del partido del oeste, donde se encuentran alojados momentáneamente.

Tras ser citados, deberán hablar ante el fiscal Gastón Duplaá . Durante el procedimiento, se busca contemplar una serie de preguntas para intentar dar con el paradero del líder de la banda narco, quien está identificado pero prófugo.

En tanto, la indagatoria estará dirigida a dar con los autores intelectuales y materiales del hecho. De acuerdo con lo que contó Diego Gabriele en La Mañana por C5N, González es la pareja de uno de los integrantes del clan narco y que presenció la sesión de tortura y posterior asesinato de Lara, Morena y Brenda.

Además, el periodista afirmó que todos sabían lo que iba a pasar con las chicas dado que el día anterior ya se habían cavado los pozos en la casa de Florencio Varela donde tenían planeado enterrar los cuerpos luego de la tortura. Esto da la pauta a los investigadores de que se trató de un crimen planificado.

El triple crimen de las chicas de La Matanza fue transmitido por redes sociales

El crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecidas en La Matanza y halladas asesinadas en Florencio Varela, fue transmitido a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas.

El video estuvo destinado a un grupo cerrado, en el cual cerca de 45 personas presenciaron en tiempo real el crimen, que fue presentado como un acto de advertencia.

En diálogo con Todo Noticias, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso afirmó que el hecho se transmitió en Instagram: “Sí, para un grupo cerrado (...) y tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: 'Esto le pasa al que me roba droga'".