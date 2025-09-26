Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 26 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cortó su racha bajista. Depositphotos

El dólar blue opera a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 5,1%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 26 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.337.

Valor del MEP hoy, viernes 26 de septiembre El dólar MEP opera a $1360,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 26 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.402,49 y la brecha con el dólar oficial es de 4,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,05, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.808, según Binance.