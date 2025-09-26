El dólar blue opera a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 5,1%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 26 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 26 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.337.
Valor del MEP hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar MEP opera a $1360,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.402,49 y la brecha con el dólar oficial es de 4,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,05, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.808, según Binance.
