Tenue rebote para el turismo: en octubre los vuelos desde el extranjero tuvieron su primera mejora del año

Asimismo, el turismo emisivo anotó su aumento anual más acotado desde mayo de 2024.

La llegada de vuelos desde el extranjero tuvo la primera mejora anual de 2025. Mariano Fuchila

El turismo volvió a presentar un déficit para Argentina durante octubre, en términos de personas, pero presentó cierta mejora en comparación con los datos anteriores. Sucedió en un contexto en el cual el tipo de cambio oficial ya no muestra los mismos niveles de atraso que a comienzos de año.

Según un informe de INDEC sobre turismo internacional, en el décimo mes del año fueron 389.800 los extranjeros que arribaron al país, un 5,9% menos que el año pasado. Sin embargo, al analizar solo los viajes vía aérea, se observó la primera suba anual desde diciembre de 2024 (+1,3%).

En paralelo, 725.000 argentinos viajaron al exterior, lo cual implicó un alza del 10,8% respecto de octubre de 2024. De este modo, se trató de la variación más acotada desde mayo del año pasado.

Turismo: ¿a dónde viajan los argentinos y cuánto gastan? En cuanto al turismo receptivo, resaltaron retrocesos anuales en el arribo de uruguayos y chilenos. Por el contrario, hubo incrementos en europeos.

El gasto diario promedio fue de los extranjeros en Argentina fue de u$s88; casi un 54% del gasto mensual total se concentró en gastronomía y alojamientos, mientras que casi un 25% se distribuyó en paquetes turísticos y compras. El mayor gasto diario promedio se registró en los residentes de Brasil, con u$s108,8.

Respecto del turismo emisivo, nuevamente se destacaron los viajes hacia Brasil. En el otro extremo, cayeron los viajes a Chile y Uruguay. El gasto diario promedio fue de los argentinos en el exterior fue de u$s94,2, destacándose la erogación de aquellos que viajaron a EEUU y Canadá (u$s119,3). En este caso, casi la mitad del gasto total fue explicado por gastronomía y alojamientos. image Aun así, el Director de Desarrollo Productivo Sostenible en Fundar, Daniel Schteingart, advirtió que "el déficit turístico muy posiblemente será el más grande de la historia (-7 millones de turistas) en 2025". De acuerdo con sus pronósticos, el turismo emisivo va camino a ser récord histórico, mientras que el receptivo marcaría un mínimo desde 2006.

