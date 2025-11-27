Llegó la edición 2025 de los Martín Fierro de Cable, los premios entregados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA). En esta ocasión, la ceremonia se lleva adelante con transmisión exclusiva de C5N.
Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025
La ceremonia se transmite en exclusiva por C5N y se puede seguir en simultáneo por streaming a través del canal de YouTube.
Llegan los Martín Fierro de Cable 2025: quiénes son los nominados
Martín Fierro Latino 2025: la lista completa de ganadores
Hay más de 100 nominados, entre los que se encuentran los periodistas y productores más destacados del país.
La conducción la llevan adelante la célebre actriz y comediante Lizy Tagliani y el reconocido periodista Juan Di Natale, mientras que la histriónica humorista La Barby y el histórico presentador Luis Piñeyro, figuras de Radio Pop, están al frente del stream, en el cual reaccionan en vivo a todo el evento, desde la alfombra roja hasta cada uno de los ganadores.
Además, se llevará a cabo un show musical del cantante rosarino Valentino Merlo, intérprete de música urbana y pop latino, quien se ocupará de uno de los momentos artísticos más importantes de la noche.
Los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025
ENTREVISTAS
- Ganador: +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
- Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
- Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
TEMAS MÉDICOS
- Ganador: El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
- Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
DOCUMENTAL
- Ganador: Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
- Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
- Cromañón: Cartas y Señales (TN)
ARTE, MODA Y TENDENCIA
- Ganador: La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
- ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
- Planeta urbano (Pía Slapka – IP)
DEPORTIVO
- Ganador: Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DEPORTV)
- ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
- La vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – FOX SPORTS)
PROGRAMA ECONÓMICO
- Ganador: Comunidad de negocios (José del Río – LN+)
- La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)
- MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
AVISO PUBLICITARIO
- Ganador: Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
- Betsson — “Cuidamos la pasión”
- Infinia (YPF – Liebre)
NOTICIERO
- Ganador: TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
- El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
- El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
- Último momento (CRÓNICA HD)
CRONISTA/MOVILERO
- Ganador: Manuel “Manu” Jove (TN)
- Adrián Salonia – (C5N)
- Rodrigo Porto (LN+)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
- Ganador: Gps (Rolando Graña – A24)
- Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
- Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
- Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
- Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- Ganador: Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
- Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
- Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
- Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)
- Ganador: Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
- Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
- Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
PANELISTA
- Ganador: Santiago Cuneo (Gps – A24)
- Mariana Brey (C5N)
- Nicolás Pizzi (TN)
MAGAZINE
- Ganador: Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
- El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
- Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
- Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
- Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)
REVELACIÓN
- Ganador: Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
- Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
- Juan Manuel Boccaci (TN)
COLUMNISTA ECONÓMICO
- Ganador: Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
- Alfredo Zaiat (IP)
- Sofía Diamante (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- Ganador: Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
- Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
- Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
- Nelson Castro (El corresponsal – TN)
DEPORTES EXTREMOS
- Ganador: Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
- Abriendo Pistas
- Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
- Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
- Ganadores: Ariel Zak (Minuto Uno – C5N) y Rodrigo Alegre (TN)
- Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
CULINARIO
- Ganador: Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
- Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
- Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- Ganador: Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
- Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
- Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
- Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
Los nominados al Martín Fierro de Cable 2025
INTERÉS GENERAL DIARIO
- +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
- Basta baby (Baby Etchecopar – A24)
- Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)
- La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
- Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
- Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
- Nelson Castro (El corresponsal – TN)
NOTICIERO
- El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
- El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
- TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
- Último momento (CRÓNICA HD)
PANELISTA
- Mariana Brey (C5N)
- Nicolás Pizzi (TN)
- Santiago Cuneo (Gps – A24)
COLUMNISTA ECONÓMICO
- Alfredo Zaiat (IP)
- Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
- Sofía Diamante (LN+)
AVISO PUBLICITARIO
- Betsson — “Cuidamos la pasión”
- Infinia (YPF – Liebre)
- Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
DEPORTES EXTREMOS
- Abriendo Pistas
- Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
- Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
- Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
- Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
- Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
- Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
- Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
- Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
- Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
- Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
PROGRAMA PERIODÍSTICO
- A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
- ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
- Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
- ¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
- Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)
- Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
- Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
- Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
CRONISTA/MOVILERO
- Adrián Salonia – (C5N)
- Manuel “Manu” Jove (TN)
- Rodrigo Porto (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
- Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
- Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
- Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
PROGRAMA ECONÓMICO
- Comunidad de negocios (José del Río – LN+)
- La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)
- MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
- Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
- Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
- Gps (Rolando Graña – A24)
- Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
- Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
MAGAZINE
- Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
- El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
- Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
- Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
- Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)
ENTREVISTAS
- +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
- Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
- Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
SERVICIO INFORMATIVO
- A24
- C5N
- CRÓNICA TV
- TN
CULINARIO
- Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
- Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
- Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
- Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)
- David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)
- Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)
- Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)
- Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)
- Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)
DOCUMENTAL
- Cromañón: Cartas y Señales (TN)
- Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
- Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
COLUMNISTA POLÍTICO
- Daniel Bilotta (LN+)
- Iván Schargrodsky (C5N)
- Esteban Godoy (CRÓNICA TV)
PERIODÍSTICO DEPORTIVO
- ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
- Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
- TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
TEMAS MÉDICOS
- Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
- Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
- Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)
- Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
- Rodrigo Alegre (TN)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- A24
- CANAL DE LA CIUDAD
- C5N
- TN
REVELACIÓN
- Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
- Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
- Juan Manuel Boccaci (TN)
ARTE, MODA Y TENDENCIA
- ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
- La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
- Planeta urbano (Pía Slapka – IP)
DEPORTIVO
- ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
- La vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – FOX SPORTS)
- Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DEPORTV)
DE SERVICIOS
- El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
- Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
- Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
- Transición 2030 (Cata de Elía – A24)
