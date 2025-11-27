SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de noviembre 2025 - 23:15

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025

La ceremonia se transmite en exclusiva por C5N y se puede seguir en simultáneo por streaming a través del canal de YouTube.

Se llevan a cabo los Martín Fierro de Cable 2025.

Se llevan a cabo los Martín Fierro de Cable 2025.

Llegó la edición 2025 de los Martín Fierro de Cable, los premios entregados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA). En esta ocasión, la ceremonia se lleva adelante con transmisión exclusiva de C5N.

Hay más de 100 nominados, entre los que se encuentran los periodistas y productores más destacados del país.

Informate más

La conducción la llevan adelante la célebre actriz y comediante Lizy Tagliani y el reconocido periodista Juan Di Natale, mientras que la histriónica humorista La Barby y el histórico presentador Luis Piñeyro, figuras de Radio Pop, están al frente del stream, en el cual reaccionan en vivo a todo el evento, desde la alfombra roja hasta cada uno de los ganadores.

Además, se llevará a cabo un show musical del cantante rosarino Valentino Merlo, intérprete de música urbana y pop latino, quien se ocupará de uno de los momentos artísticos más importantes de la noche.

Los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025

ENTREVISTAS

  • Ganador: +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
  • Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
  • Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

TEMAS MÉDICOS

  • Ganador: El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
  • Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
  • Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

DOCUMENTAL

  • Ganador: Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
  • Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
  • Cromañón: Cartas y Señales (TN)

ARTE, MODA Y TENDENCIA

  • Ganador: La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
  • ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
  • Planeta urbano (Pía Slapka – IP)

DEPORTIVO

  • Ganador: Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DEPORTV)
  • ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
  • La vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – FOX SPORTS)

PROGRAMA ECONÓMICO

  • Ganador: Comunidad de negocios (José del Río – LN+)
  • La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)
  • MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

AVISO PUBLICITARIO

  • Ganador: Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
  • Betsson — “Cuidamos la pasión”
  • Infinia (YPF – Liebre)

NOTICIERO

  • Ganador: TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
  • El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
  • El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
  • Último momento (CRÓNICA HD)

CRONISTA/MOVILERO

  • Ganador: Manuel “Manu” Jove (TN)
  • Adrián Salonia – (C5N)
  • Rodrigo Porto (LN+)

INTERÉS GENERAL SEMANAL

  • Ganador: Gps (Rolando Graña – A24)
  • Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
  • Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
  • Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
  • Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

  • Ganador: Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
  • Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
  • Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
  • Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)

  • Ganador: Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
  • Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
  • Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

PANELISTA

  • Ganador: Santiago Cuneo (Gps – A24)
  • Mariana Brey (C5N)
  • Nicolás Pizzi (TN)

MAGAZINE

  • Ganador: Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
  • El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
  • Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
  • Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
  • Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)

REVELACIÓN

  • Ganador: Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
  • Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
  • Juan Manuel Boccaci (TN)

COLUMNISTA ECONÓMICO

  • Ganador: Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
  • Alfredo Zaiat (IP)
  • Sofía Diamante (LN+)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

  • Ganador: Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
  • Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
  • Nelson Castro (El corresponsal – TN)

DEPORTES EXTREMOS

  • Ganador: Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
  • Abriendo Pistas
  • Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
  • Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL

  • Ganadores: Ariel Zak (Minuto Uno – C5N) y Rodrigo Alegre (TN)
  • Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

CULINARIO

  • Ganador: Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
  • Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
  • Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

  • Ganador: Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
  • Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
  • Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
  • Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)

Los nominados al Martín Fierro de Cable 2025

INTERÉS GENERAL DIARIO

  • +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
  • Basta baby (Baby Etchecopar – A24)
  • Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)
  • La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

  • Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
  • Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
  • Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
  • Nelson Castro (El corresponsal – TN)

NOTICIERO

  • El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
  • El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
  • TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
  • Último momento (CRÓNICA HD)

PANELISTA

  • Mariana Brey (C5N)
  • Nicolás Pizzi (TN)
  • Santiago Cuneo (Gps – A24)

COLUMNISTA ECONÓMICO

  • Alfredo Zaiat (IP)
  • Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
  • Sofía Diamante (LN+)

AVISO PUBLICITARIO

  • Betsson — “Cuidamos la pasión”
  • Infinia (YPF – Liebre)
  • Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

DEPORTES EXTREMOS

  • Abriendo Pistas
  • Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
  • Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
  • Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

  • Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
  • Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
  • Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
  • Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

  • Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
  • Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
  • Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
  • Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)

PROGRAMA PERIODÍSTICO

  • A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
  • ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
  • Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
  • ¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
  • Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)

  • Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
  • Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
  • Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

CRONISTA/MOVILERO

  • Adrián Salonia – (C5N)
  • Manuel “Manu” Jove (TN)
  • Rodrigo Porto (LN+)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

  • Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
  • Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
  • Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
  • Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)

PROGRAMA ECONÓMICO

  • Comunidad de negocios (José del Río – LN+)
  • La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)
  • MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

INTERÉS GENERAL SEMANAL

  • Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
  • Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
  • Gps (Rolando Graña – A24)
  • Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
  • Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

MAGAZINE

  • Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
  • El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
  • Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
  • Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
  • Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)

ENTREVISTAS

  • +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
  • Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
  • Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

SERVICIO INFORMATIVO

  • A24
  • C5N
  • CRÓNICA TV
  • TN

CULINARIO

  • Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
  • Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
  • Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

  • Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)
  • David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)
  • Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)
  • Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)
  • Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)
  • Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)

DOCUMENTAL

  • Cromañón: Cartas y Señales (TN)
  • Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
  • Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

COLUMNISTA POLÍTICO

  • Daniel Bilotta (LN+)
  • Iván Schargrodsky (C5N)
  • Esteban Godoy (CRÓNICA TV)

PERIODÍSTICO DEPORTIVO

  • ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
  • Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
  • TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)

TEMAS MÉDICOS

  • Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
  • El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
  • Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL

  • Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)
  • Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
  • Rodrigo Alegre (TN)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

  • A24
  • CANAL DE LA CIUDAD
  • C5N
  • TN

REVELACIÓN

  • Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
  • Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
  • Juan Manuel Boccaci (TN)

ARTE, MODA Y TENDENCIA

  • ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
  • La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
  • Planeta urbano (Pía Slapka – IP)

DEPORTIVO

  • ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
  • La vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – FOX SPORTS)
  • Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DEPORTV)

DE SERVICIOS

  • El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
  • Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
  • Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
  • Transición 2030 (Cata de Elía – A24)

