El dólar oficial opera a $1.306,93 para la compra y $1.346,52 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación el billete cedió $5 hasta los $1.295 para la compra y $1.345 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto opera este jueves 7 de agosto
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto
El dólar blue, en tanto, se vendió a $1.320, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 7 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $6,50 y cerró a $1.333 por unidad.
Cómo cotiza el dólar futuro hoy, jueves 7 de agosto
Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de alzas en los tramos más largos, mientras que los más cortos cayeron por cuarto día consecutivo. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará hasta los $1.499.
A cuánto opera el dólar blue hoy, jueves 7 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.320 y la brecha con el oficial es negativa.
Valor del MEP hoy, jueves 7 de agosto
El dólar MEP opera a $1.337,43 y el spread se ubica en 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 7 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.337,68 y la brecha se posiciona en 0,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 7 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.748,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 7 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.339,84, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 7 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.451, según Binance.
