Los depósitos privados en dólares tocaron un nuevo récord desde el fin de la convertibilidad: superaron los u$s36.000 millones

Los depósitos en dólares alcanzaron los u$s36.633 millones, un nuevo récord desde la salida de la convertibilidad . Este incremento se da mientras los depósitos en moneda local no repuntan.

Cabe resaltar que el Banco Central (BCRA) canceló este lunes la primera cuota de las tres trimestrales de la amortización prevista por u$s3.000 millones del Bopreal (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre 2026).

La entidad pagó esta semana u$s1012,50 millones , de los cuales u$s990 son en concepto de capital y u$s22.500 millones en concepto de intereses.

Es importante señalar que pese al pago , las reservas brutas no resintieron. En estos momentos se encuentran en u$s41.888 millones.

Durante octubre los depósitos en moneda dura habían saltado casi u$s1.200 millones. Si bien se dio como reflejo de la dolarización de carteras en un contexto pre electoral, el dato positivo fue que esos billetes permanecieron dentro del sistema financiero , a diferencia de previas electorales anteriores. Según la consultora LCG, solamente u$s570 millones habrían salido de los bancos.

Más allá de la dolarización de carteras, otra hipótesis de este aumento es que podría tener influencia la compra para gastos de servicios y turismo.

Por su parte, el economista Amílcar Collante planteó a Ámbito que una parte del reciente incremento en los depósitos podría estar vinculada a las emisiones de Obligaciones Negociables realizadas por distintas compañías durante noviembre: “Parte de la suba puede explicarse por las colocaciones de ON que hicieron varias empresas en las últimas semanas”.

Las colocaciones corporativas en el exterior superaron los u$s3.600 millones en noviembre. A eso se sumó la emisión de u$s600 millones por parte de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada, mientras otras provincias se preparan para seguir los mismos pasos.