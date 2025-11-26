El hombre que ganó más de 4 mil millones de dólares por crear un imperio que compite con Amazon

El empresario que consiguió generar una fortuna con una compañía inspirada en sus competidores.

Es la mente brillante detrás de uno de los imperios más importantes de toda Asia.

La competencia de los imperios que generan millones de dólares no siempre suele ser pareja en el mundo de los negocios. Con el crecimiento global de otros países, hay verdaderos gigantes de las industrias que hoy batallan contra rivales que en el pasado les parecían inofensivos.

Hiroshi Mikitani es uno de los empresarios asiáticos más importantes que existen y su mayor logro es haber competido de igual a igual con Amazon. El japonés consiguió ser un verdadero dolor de cabeza para Jeff Bezos debido a que su compañía se expandió por todo el mundo.

Nacido en Kobe, debido al trabajo de su padre como economista tuvo que mudarse a Estados Unidos. Al volver a Japón, se recibió en la Universidad de Tokio en un programa de comercio y consiguió años después un máster en administración de empresas en Harvard.

En 1997, tras un año de examinar varios modelos comerciales, fundó MDM en sociedad con tres socios y un capital inicial de 250 mil dólares. Luego la rebautizarían como Rakuten Ichiba , aunque este último sería eliminado para pasar a ser solo Rakuten en 1999.

Inspirado en Ebay y Amazon , era un comercio electrónico más local que internacional. Recién en 2010, Mikitani optó por extenderse fuera de su país. Adquirió empresas como Buy.com en Estados Unidos y PriceMinister en Francia, pero las mayores inversiones se realizaron en España con compañías de movilidad como Cabify y Glovo .

El éxito fue tal que para 2017 Rakuten contaba con 14 mil empleados y 42 mil tiendas asociadas, sumados a los 100 millones de usuarios que la utilizan en Japón. Su otra gran pasión son los deportes, en especial el fútbol. Es el encargado del Vissel Kobe, que bajo su gestión contrató a la estrella Andrés Iniesta.

Miles de millones: el patrimonio de Hiroshi Mikitani

Actualmente, el patrimonio neto de Hiroshi Mikitani se estima en 4.3 mil millones de dólares según medios especializados como la revista Forbes. Esta fortuna llega por su rol como fundador y director ejecutivo de Rakuten, el minorista de comercio electrónico más grande de Japón.

Es embajador del Barcelona y su empresa fue main sponsor del club. También creó el Tohoku Rakuten Golden Eagles, un club profesional de béisbol. Si bien quiso incursionar en la Fórmula 1 con una inversión de 120 millones en McLaren, el acuerdo no prosperó y aún trata de comprar una participación en alguna escudería, aunque sin suerte hasta el momento.