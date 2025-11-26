La AFA no sancionaría a los jugadores de Estudiantes por darse vuelta ante Rosario Central + Seguir en









El Tribunal de Disciplina determinaría que los futbolistas del Pincha no cometieron falta, luego de que Juan Sebastián Verón asumiera la responsabilidad. Además, el escándalo de los PDF influiría en lo que sería una penalización menor a la esperada.

Los jugadores de Estudiantes no serían sancionados por el pasillo. Mañana, la resolución completa.

El ente disciplinario había iniciado una investigación formal por la protesta realizada por el plantel de Estudiantes en el Gigante de Arroyito, otorgando 48 horas para que se presentara un descargo por los 12 jugadores que se dieron vuelta durante el ingreso de los futbolistas de Rosario Central.

Si bien el fallo se emitirá oficialmente este jueves, esta noticia se dio a conocer luego de que la institución Pincha presentara su descargo, en el que Juan Sebastián Verón, presidente del club, se hizo cargo de la decisión ante el Tribunal de Ética y Moral.

veron estudiantes.jpg En el descargo de Estudiantes, Juan Sebastián Verón asumió la responsabilidad por el polémico pasillo de espaldas. @EdelpOficial En su presentación, Estudiantes explicó que la instrucción de darse vuelta en el pasillo fue una decisión directa del mandatario, con el fin de expresar el desacuerdo institucional por el reconocimiento otorgado al Canalla. Así, los jugadores quedaron desligados de una eventual responsabilidad disciplinaria.

Además, en medio ocurrió el escándalo con los PDF, en el que que la AFA habría falsificado un documento para sancionar a Estudiantes por incumplir las reglas del pasillo. Es que el ente mayor del fútbol argentino comenzó a hablar de una penalización amparándose en el Boletín N°6625, cuya fecha databa del 12 de febrero del 2025, y su contenido era sospechosamente hecho "a medida" de lo ocurrido en el encuentro. Claro, cuando se ingresa a los detalles del PDF se observa que fue creado el 23 de noviembre a las 19.21, en pleno encuentro entre el “Pincha” y Rosario Central.

Este bochorno fue mencionado en el descargo de la institución platense, y es también un motivo por el cual se cree que la sanción sería menos agresiva de lo que se esperaba y todo podría resolverse con una multa económica. Cómo surgió la polémica entre Estudiantes, Rosario Central, la AFA y el pasillo Todo el conflicto comenzó el jueves pasado, cuando una delegación de Rosario Central viajó a Buenos Aires para recibir una copa por haber ganado la tabla anual, un título que hasta ese momento ningún club sabía que existía en la temporada 2025. Los dirigentes habían sido convocados para conocer la estructura de los torneos del año próximo y, en ese contexto, se les comunicó que se otorgaría un reconocimiento por puntos acumulados, sin anticipar que sería considerado una estrella. Las reacciones no se hicieron esperar. Los hinchas de distintos clubes manifestaron su descontento en redes y responsabilizaron a sus dirigencias por supuestamente haber aprobado el galardón. La tensión escaló cuando Estudiantes afirmó públicamente que no hubo votación, mientras que la Liga Profesional aseguraba exactamente lo contrario. En ese marco, Pablo Toviggino notificó a Estudiantes -también a través de redes sociales y con cierta prepotencia- que debía realizar el pasillo de campeón en el Gigante de Arroyito. Luego de días de especulaciones, el homenaje se llevó a cabo, pero con la particularidad de que los jugadores del Pincha se dieron vuelta cuando Ángel Di María y compañía salieron a la cancha con la copa. El árbitro Pablo Dóvalo dejó asentada la situación en su informe, señalando que el pasillo no se cumplió según lo estipulado en el reglamento, motivo por el cual el Tribunal analizó una posible sanción. Finalmente, la decisión sería no penalizar a los futbolistas.