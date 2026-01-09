Los líderes europeos, en su mayoría, salieron este viernes a celebrar la aprobación de la autorización del Consejo Europeo para firmar el acuerdo con el Mercosur. "Al fin", "hito" y "nuevas oportunidades" son algunas de las valoraciones de los principales mandatarios del viejo continente, con la gran excepción del francés Emmanuel Macron, quién se opuso hasta último momento.
"Europa está enviando una señal fuerte": la mayoría de sus líderes celebran el acuerdo con el Mercosur
Para el viejo continente fue una noticia muy importante, en medio de las tensiones generadas por la política exterior del estadounidense Donald Trump.
La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, gran impulsora y quién deberá firmar en nombre de todo el bloque, calificó de "histórica" la decisión del Consejo Europeo. "Europa está enviando una señal fuerte", afirmó y destacó que "Con el Mercosur estamos creando un mercado compartido de 700 millones de personas".
"AL FIN", posteó el presidente español Pedro Sánchez en sus redes sociales. Prometió que tras la firma del acuerdo "las empresas españolas podrán entrar a nuevos mercados, exportar más, y generar más empleos". También aprovechó para diferenciarse de su par estadounidense, aunque sin nombrarlo. "En el mundo de hoy, no todo son aranceles, amenazas y malas noticias. Algunos tendemos nuevos puentes", lanzó.
Por su parte, el canciller alemán, Friedich Merz, también ponderó fuertemente el anuncio. Aseguró que es un "hito en la política comercial europea y una clara señal de nuestra soberanía estratégica y capacidad de acción". De todas maneras, pidió "avanzar más rápido". "25 años de negociaciones fueron demasiado tiempo", concluyó.
