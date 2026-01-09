Venezuela EN VIVO: Trump se reúne con petroleras y confirma encuentro con Corina Machado

Live Blog Post

Donal Trump afirmó que "no cree en el derecho internacional" y que su límite es su "propia moralidad"

Donald Trump Trump dio una extensa entrevista a The New York Times, medio opositor a su gobierno. Foto: The White House

En una extensa entrevista con The New York Times, el presidente de EEUU Donald Trump expuso sin rodeos su concepción del poder global. Consultado sobre los límites de su autoridad como comandante en jefe, respondió: “Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”. Acto seguido, descartó cualquier restricción externa: “No necesito el derecho internacional”, aunque aclaró: “No busco hacer daño a la gente”.

Al ser interrogado sobre si su gobierno debe respetar las normas internacionales, sostuvo: “Lo hago”, pero relativizó ese compromiso al afirmar: “Depende de cuál sea tu definición de derecho internacional”. La respuesta consolidó una visión en la que EEUU actúa como árbitro final de sus propias acciones, sin someterse a tratados, convenciones o consensos multilaterales.

