En Vivo
9 de enero 2026 - 11:08

Venezuela EN VIVO: Trump se reúne con petroleras y confirma encuentro con Corina Machado

Por Foto: The White House

A casi una semana de realizada la operación de EEUU contra Nicolás Maduros, ambos gobierno comienzan a acercar posiciones. Sin embargo, el republicano advirtió que continuará la presencia de sus embarcaciones militares.

La situación en Venezuela comienza a presentar importantes cambios a casi una semana de la operación militar que capturó a Nicolás Maduro- quién permanece detenido en Estados Unidos - y que dejó como presidenta encargada a Delcy Rodríguez. Más allá del debate geopolítico, la gestión de Donald Trump ya despliega su plan para que EEUU tome el control de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, una intervención sin precedentes que implica al gobierno federal de manera directa en el comercio internacional de petróleo.

En este escenario de volatilidad, el pasado jueves el gobierno bolivariano tomó la decisión de liberar "un número importante" de presos políticos, entre los que se encuentran venezolanos y extranjeros, como un gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país. En respuesta, Trump anunció la cancelación de un posible segundo ataque sobre Venezuela.

Así, el mandatario de EEUU, aseguró que esta decisión refleja un “gesto muy importante e inteligente” por parte del gobierno de Rodríguez en la “búsqueda de la paz”. Además, Trump volvió a remarcar la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en la reconstrucción de la infraestructura de la industria energética venezolana, algo que describió como “mucho mayor, mejor y más moderna”.

Live Blog Post

Intervención de Venezuela: Gustavo Petro recibirá a la presidenta interina Delcy Rodriguez en Colombia

Colombia es el país que más inmigrantes venezolanos recibió.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en declaraciones con medios españoles que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá en las próximas semanas. Este anuncio marcará una nueva fase para las relaciones diplomáticas en la región.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Donald Trump insiste con comprar Groenlandia: ¿puede hacerlo y cuánto está dispuesto a pagar?

Esta táctica se encuentra entre varios planes que la Casa Blanca está considerando para adquirir Groenlandia.

La administración de Donald Trump considera pagarle a los habitantes de Groenlandia para convencerlos de unirse a EEUU, en medio de las crecientes ambiciones del republicano por apoderarse del terreno que pertenece a Dinamarca. No obstante, el debate dentro del equipo republicano presenta muchas preguntas sobre el hecho de querer comprar una nación.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Donald Trump se reunirá con María Corina Machado y espera que le entregue el premio Nobel de la Paz

Tras una semana de restarle importancia, Trump se reunirá con María Corina Machado.

Estados Unidos sigue con su intervención sobre Venezuela y, en este escenario, su mandatario, Donald Trump, confirmó que se reunirá con líder opositora - y ganadora del Nobel de la Paz -, María Corina Machado, por primera vez desde que ocurrió la operación militar que apresó a Nicolás Maduro. El republicano confirmó que el encuentro tendrá lugar en Washington la próxima semana y afirmó estar "impaciente" por reunirse con ella

Leé la nota completa

Live Blog Post

La familia de Nahuel Gallo aguarda por su liberación en Venezuela: "Estamos esperanzados y con mucha fe"

El gobierno de Delcy Rodríguez comenzó con la liberación de presos políticos.

La expectativa por una eventual liberación de Nahuel Gallo se reactivó luego de recientes señales del gobierno venezolano vinculadas a excarcelaciones, en un contexto político abierto tras la caída de Nicolás Maduro. En ese marco, su esposa, María Gómez, atraviesa horas de fuerte incertidumbre, aunque sostiene la esperanza de un desenlace inminente.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Donald Trump confirmó la cancelación de un segundo ataque sobre Venezuela

El mandatario destacó la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la cancelación de un segundo ataque contra Venezuela, una opción que había deslizado si el gobierno encargado - en manos de Delcy Rodríguez - no colaboraba con los pedidos estadounidenses. La decisión llegó luego de que el titular de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante" de presos políticos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Donal Trump afirmó que "no cree en el derecho internacional" y que su límite es su "propia moralidad"

Trump dio una extensa entrevista a The New York Times, medio opositor a su gobierno.

En una extensa entrevista con The New York Times, el presidente de EEUU Donald Trump expuso sin rodeos su concepción del poder global. Consultado sobre los límites de su autoridad como comandante en jefe, respondió: “Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”. Acto seguido, descartó cualquier restricción externa: “No necesito el derecho internacional”, aunque aclaró: “No busco hacer daño a la gente”.

Al ser interrogado sobre si su gobierno debe respetar las normas internacionales, sostuvo: “Lo hago”, pero relativizó ese compromiso al afirmar: “Depende de cuál sea tu definición de derecho internacional”. La respuesta consolidó una visión en la que EEUU actúa como árbitro final de sus propias acciones, sin someterse a tratados, convenciones o consensos multilaterales.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Tras nuevos videos de EEUU de la incautación del petrolero ruso, Moscú hizo una fuerte advertencia

Primeras imágenes de la captura del barco Bella 1.

Luego de que Estados Unidos incautara el buque petrolero sancionado Bella 1 en el Atlántico Norte, Rusia volvió a cuestionar este jueves la medida y advirtió que puede "provocar graves crisis internacionales". A pesar de la tensión que provocó el accionar norteamericano, la Guardia Costera dio a conocer un video del operativo que se llevó a cabo en medio del bloque de petróleo a Venezuela.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum rechazaron los ataques de EEUU a Venezuela

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y México, Claudia Sheinbaum, dialogaron este jueves y expresaron su repudio a los ataques contra Venezuela el sábado por la madrugada. "Rechazaron cualquier visión que pueda implicar en la ya superada división del mundo en zonas de influencia", informaron desde la administración brasileña.

Los mandatarios dejaron en claro su voluntad de cooperar con Venezuela "en favor de la paz, del diálogo y de la estabilidad del país y de la región".

En ese sentido, los líderes reiteraron la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y del libre comercio, según el comunicado de la Presidencia brasileña.

Lula también discutió el tema este jueves durante conversaciones telefónicas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

