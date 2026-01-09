Venezuela EN VIVO: Trump se reúne con petroleras y confirma encuentro con Corina Machado

La situación en Venezuela comienza a presentar importantes cambios a casi una semana de la operación militar que capturó a Nicolás Maduro- quién permanece detenido en Estados Unidos - y que dejó como presidenta encargada a Delcy Rodríguez. Más allá del debate geopolítico, la gestión de Donald Trump ya despliega su plan para que EEUU tome el control de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, una intervención sin precedentes que implica al gobierno federal de manera directa en el comercio internacional de petróleo.
Intervención de Venezuela: Gustavo Petro recibirá a la presidenta interina Delcy Rodriguez en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en declaraciones con medios españoles que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá en las próximas semanas. Este anuncio marcará una nueva fase para las relaciones diplomáticas en la región.
