La city debate la cancelación del swap con EEUU: el origen de los fondos, dudas sobre la tasa y las ganancias de Washington

En su mensaje, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, destacó la "decena de millones de dólares de ganancia" que obtuvo el Fondo de Estabilización de Estados Unidos por el swap activado de Argentina.

En medio del ataque de Estados Unidos a Venezuela , donde el país norteamericano busca invertir más dinero en defensa, la Argentina realizó una cancelación anticipada del tramo activado del swap entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro de EEUU por u$s2.500 millones. Este movimiento generó lecturas encontradas en la city porteña, que discute la forma y el costo de la devolución y cómo es que Washington tuvo "decenas de millones de dólares" de ganancias que celebró el secretario del Tesoro, Scott Bessent .

El mercado descuenta que el país saldó este pasivo con la toma de nueva deuda . "Aparentemente se canceló con un nuevo crédito con algún organismo internacional que se activó durante diciembre. Pero se desconoce a qué tasa de interés ", señaló el economista del CESO Federico Zirulnik , quien remarcó que la operación "parece más un apuro de Bessent por presiones internas que una necesidad de Argentina" .

En ese sentido, si bien la cancelación del tramo activado es leída como un antecedente positivo, ya que se trata de una herramienta que se utiliza de forma "muy excepcional", también abre interrogantes sobre el reemplazo del financiamiento. Para el analista Christian Buteler , el hecho de poder devolverlo "es importante", pero "saber cómo la cancelaron es fundamental, tan importante como saber que se canceló" .

La falta de información oficial sobre el nuevo endeudamiento enciende las alertas en la city, tal es así que el economista Federico Glustein advierte que " es un riesgo haber tomado nueva deuda con organismos internacionales -todavía no se informó cuáles- en reemplazo de esos u$s2.500 millones".

Uno de los puntos que más ruido generó en la city fue el mensaje de Bessent celebrando la "decena de millones de dólares de ganancia" para el Fondo de Estabilización de Estados Unidos . Para los analistas locales, lejos de ser una anécdota, ese dato revela el costo real de la operación para la Argentina .

“Las ‘decenas’ de millones de dólares de ganancias para el FSE fueron, en los hechos, el costo que tuvo que pagar Argentina por la activación de ese tramo del swap”, explicó Zirulnik. Según detalló, esas ganancias surgieron tanto de la tasa como del carry trade que realizaron los estadounidenses: "Para que ellos ganen, el BCRA terminó poniendo más dólares de los que recibió".

Durante octubre, el Tesoro de EEUU vendió dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para sostener el precio de la divisa previo a los comicios de medio término, y una vez que La Libertad Avanza ganó la elección, compró esos dólares más baratos, ya que el valor de la divisa se estabilizó. "Ese retorno no fue 'generado' sino consecuencia de un hecho puntual", señaló Glustein, que coincidió en el diagnóstico de su colega.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/2009631671390216537&partner=&hide_thread=false .@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

"Veo con preocupación los 'millones de dólares de ganancia' que menciona Bessent y que son intereses pagados por el BCRA tanto por el swap como por los instrumentos en pesos, sin saber cuánto fue efectivamente el costo total de la operación. Es un riesgo ya que EEUU es como un prestamista de última instancia y suele ser más caro que el mercado", alertó Glustein.

Pese a que el Gobierno intenta capitalizar la cancelación del swap como una señal de solvencia, la lectura predominante en la city hasta el momento es más cauta, ya que se realizó un cambio de deuda (swap por otro con organismos internacionales) y aún no se conoce siquiera la tasa ni los plazos de está, así como tampoco el verdadero impacto sobre las reservas.