9 de enero 2026 - 14:05

La primera reacción del gobierno argentino al acuerdo Mercosur-UE: "Más comercio, más inversión y más empleo"

Pablo Quirno destacó que los países de la región accederán de manera preferencial a la Unión Europea, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas.

Las negociaciones lleván alrededor de 30 años.

El Gobierno celebró la autorización del Consejo Europeo para firmar el acuerdo con el Mercosur, tomada este viernes. El canciller Pablo Quirno aseguró que "todos ganamos" y pronosticó que generará "más comercio, más inversión y más empleo". Anunció, además, que el acuerdo se firmará el 17 de enero en Paraguay.

Noticia en desarrollo-.

