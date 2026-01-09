El Gobierno celebró la autorización del Consejo Europeo para firmar el acuerdo con el Mercosur, tomada este viernes. El canciller Pablo Quirno aseguró que "todos ganamos" y pronosticó que generará "más comercio, más inversión y más empleo". Anunció, además, que el acuerdo se firmará el 17 de enero en Paraguay.
La primera reacción del gobierno argentino al acuerdo Mercosur-UE: "Más comercio, más inversión y más empleo"
Pablo Quirno destacó que los países de la región accederán de manera preferencial a la Unión Europea, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas.
