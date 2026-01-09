La UE se encaminan a autorizar la firma del acuerdo comercial con el Mercosur

El acuerdo busca compensar los aranceles de EEUU y reducir la dependencia de China. Francia se opone por el impacto sobre sus productores agropecuarios. El pacto aún deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo.

Los embajadores de los 27 Estados miembro de la UE deberán manifestar este viernes la posición de sus gobiernos.

Se espera que los países de la Unión Europea aprueben este viernes la firma del mayor acuerdo de libre comercio jamás alcanzado por el bloque, con el Mercosur, más de 25 años después de iniciadas las negociaciones y tras meses de intensas gestiones para asegurar el respaldo de los Estados miembro clave.

La Comisión Europea, que cerró las negociaciones hace un año, junto con países como Alemania y España, sostiene que el acuerdo es una pieza central de la estrategia de la UE para abrir nuevos mercados , compensar las pérdidas comerciales derivadas de los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China mediante el acceso a minerales críticos.

Los detractores, encabezados por Francia -el mayor productor agrícola de la Unión-, advierten que el acuerdo incrementará las importaciones de alimentos baratos , como carne vacuna, aves y azúcar, lo que perjudicará a los productores locales. Agricultores de distintos países han lanzado protestas en toda la UE, y este jueves bloquearon rutas en Francia.

Los embajadores de los 27 Estados miembro de la UE deberán manifestar este viernes la posición de sus gobiernos. Para la aprobación se requiere el respaldo de 15 países que representen al menos el 65% de la población total del bloque. Luego, las capitales europeas darían su confirmación por escrito más tarde ese mismo día o el lunes.

Esto despejaría el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Parlamento Europeo también deberá aprobar el tratado antes de que pueda entrar en vigor.

Francia mantiene su postura y votará en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur en Bruselas

Embed La France a décidé de voter contre la signature de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país votará en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en la próxima reunión en Bruselas, una decisión que refleja el rechazo político unánime expresado en el plano interno y la presión creciente del sector agrícola francés frente al avance del tratado.

El anuncio fue realizado el jueves a través de un mensaje en la red social X, donde Macron sostuvo que "la firma del acuerdo no significa el final del proceso" y ratificó que seguirá exigiendo a la Comisión Europea el cumplimiento integral de los compromisos asumidos para proteger a los productores franceses.

El mandatario remarcó que la postura cuenta con respaldo transversal, tras los debates recientes en la Asamblea Nacional y el Senado.

Está previsto que este viernes los países del bloque se pronuncien formalmente sobre la firma del entendimiento con el Mercosur, que continúa generando resistencias en el frente agropecuario.

Francia, con protestas rurales contra el acuerdo

La definición se dio en un contexto de protestas rurales en Francia. Ese mismo día, productores agropecuarios bloquearon accesos clave de París y zonas emblemáticas como el Arco del Triunfo, con la movilización de unos 100 tractores en la región. Los manifestantes advirtieron sobre el impacto de la competencia de productos agrícolas provenientes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, países integrantes del Mercosur.

Uno de los productores presentes, Damien Cornier, resumió el reclamo al señalar: "Solo queremos trabajar y vivir de nuestra profesión". El malestar del sector se profundizó tras la reciente decisión oficial de sacrificar ganado para frenar la dermatitis nodular, una enfermedad que afecta al rodeo bovino.

Macron afirmó que la Comisión Europea incorporó avances reclamados por Francia, como las denominadas “cláusulas espejo”, destinadas a asegurar que la carne importada desde Brasil y Argentina cumpla las mismas normas sanitarias y ambientales vigentes en la Unión Europea. Además, insistió en la necesidad de mecanismos de salvaguardia que permitan frenar importaciones ante una eventual caída de precios en el mercado interno.

francia Productores de la Coordinación Rural se movilizaron con tractores en París y otras ciudades para rechazar el acuerdo Mercosur-UE. Voix Du Nord

La eventual ratificación del acuerdo depende de conformar una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, lo que requiere el respaldo de al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque. En ese escenario, el apoyo de Italia, confirmado por su canciller Antonio Tajani, complica la estrategia francesa.

En la misma sintonía que Francia, el viceprimer ministro de Irlanda, Simon Harris, adelantó que su país también votará en contra del tratado. Por su parte, Alemania y España mantienen su respaldo al acuerdo, al considerar que fortalecerá a sus industrias frente a la competencia de China y a los aranceles de Estados Unidos.