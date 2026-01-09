El dólar oficial extiende su repunte en el cierre de una semana marcada por el regreso de las compras del BCRA

El Central lleva cuatro ruedas consecutivas de compras netas de reservas. Este viernes, además, el Tesoro afronta el pago de deuda externa por unos u$s4.300 millones.

El dólar vivió una jornada de relativa calma pese al contexto global y las compras de reservas.

El dólar oficial extiende su repunte en el cierre una semana de relativa calma cambiaria, marcada por el regreso de las compras de reservas del Banco Central, el pago de deuda a los bonistas por unos u$s4.300 millones y la tensión global.

El tipo de cambio mayorista, que es la referencia del mercado oficial, sube $5 hasta los $1.469. Ya en la rueda del jueves esta cotización había experimentado un rebote luego de encadenar en el inicio de la semana tres ruedas a la baja.

Por su parte, el dólar minorista ayer cerró a $1.482,66 para la venta según el promedio de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA) , mientras que en el Banco Nación (BNA) se mantuvo estable y cerró a $1.485 para la venta .

Así, el dólar tarjeta o turista , equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.930,5.

En el mercado de futuros , los contratos mostraron una tendencia ascendente y anotaron ganancias de hasta el 0,2%. Para fines de enero, el mercado estima un dólar a $1.487 . En total, se operaron unos u$s450 millones en el segmento.

En el segmento financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.530,7, con una baja de 0,2% frente a la rueda anterior. El dólar MEP, en tanto, retrocede 0,1% y se ubica en $1.493,51.

A su vez, en el mercado informal el dólar blue cerró a $1.510 para la venta, según el relevamiento de Ámbito en la city porteña. En tanto, el dólar cripto opera en torno a los $1.524,76, de acuerdo con la plataforma Bitso.

dolar blue El dólar cierra una semana a la baja. Depositphotos

Se consolida la acumulación de reservas

El BCRA compró ayer u$s62 millones en el mercado oficial, equivalente al 12,9% del volumen operado en MAE. De esta forma, encadenó su cuarto día consecutivo de compras netas, llevando el saldo a u$s175 millones en los primeros cinco días hábiles de enero.

En paralelo, las reservas brutas aumentaron en u$s541 millones hasta u$s44.780 millones, aunque solo u$s38 millones se explican por efectos de valuación.

"Por ende, queda un residuo de u$s503 millones sin explicar que será clave monitorear a la luz del impacto que tendrán los pagos de bonos en moneda dura previstos para mañana", explicaron desde PPI.

El Gobierno paga u$s4.300 millones

El Gobierno afrontará este viernes el primer gran desafío que tenía en el año en materia de deuda, ya que vencen u$s4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares.

El pago a los bonistas se realizará con los depósitos del Tesoro, que rondan los u$s1.963 millones, el ingreso por la venta de represas, en torno a los u$s700 millones, y el REPO con seis entidades financieras internacionales, por u$s3.000 millones.