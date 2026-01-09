El BCRA canceló el tramo activado del swap con el Tesoro de los EEUU

Lo confirmaron Scott Bessent y el propio Banco Central argentino. Se trata de unos u$s2.500 millones, que formaron parte del salvataje preelectoral. Se habría repagado a través de un préstamo de organismos internacionales.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló en diciembre la totalidad del tramo activado del swap con el Tesoro de los Estados Unidos . Se trata de los u$s2.541 millones, que formaron parte del s alvataje que Donald Trump le extendió al gobierno de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas .

Como ya es habitual, el primer anuncio lo hizo Scott Bessent , secretario del Tesoro de EEUU. Minutos después, el BCRA lo ratificó a través de un comunicado.

La cancelación se habría realizado a través de otra fuente de endeudamiento. Fuentes del mercado estimaron, en función de los números del balance del BCRA, que el repago del tramo activado del swap con el Tesoro de EEUU se realizó con un préstamo del BIS de Suiza.

El parte de prensa de la entidad que preside Santiago Bausili señala que, en diciembre, "canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025".

El acuerdo de estabilización al que hace referencia la autoridad monetaria es el que estableció los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes, en medio de la fuerte tensión cambiaria que enfrentó el gobierno en la antesala de las elecciones parlamentarias.

Scott Bessent celebró la cancelación del swap

Minutos antes, Bessent había publicado en su cuenta de la red social X: "Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitado giro de la línea de swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos".

"Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la prioridad de EEUU. Fijar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros", agregó el funcionario estadounidense.

Ocurre que el swap formó parte de un salvataje más amplio de Trump al gobierno de Milei en momentos en que el esquema cambiario montado por Luis Caputo y su equipo económico estaban en jaque. También incluyó intervenciones directas del Tesoro de EEUU en el mercado cambiario argentino a través de la compra de pesos (venta de dólares) para contener el tipo de cambio, que amenazaba con superar el techo de la banda.

La colocación de los pesos obtenidos en esa intervención directa en letras del BCRA y su posterior venta a cambio de dólares (a un tipo de cambio más conveniente, una vez concretado el triunfo del oficialismo en las legislativas) es lo que le reportó al Tesoro estadounidense las ganancias que celebra Bessent.

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler planteó en su cuenta de X: "Esa 'decenas de millones de dólares en ganancia' que menciona haber ganado el Secretario del Tesoro por su asistencia a la Argentina sale de los intereses que pagó el BCRA por la letra en pesos y por el swap. Su ganancia es nuestra pérdida".

El funcionario de Trump reafirmó el objetivo político de esas operaciones y enfatizó sobre su resultado: "Reiteramos que el Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense. Con Argentina estabilizada, los mercados ahora están satisfaciendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei". "Esperamos continuar con nuestro entusiasta apoyo al presidente Milei y a Argentina", concluyó.

Los movimientos del BCRA

La lectura de los analistas es que el tramo activado del swap con EEUU se canceló en la semana que transcurrió entre el 15 y el 23 de diciembre. En ese lapso, los números del BCRA reflejan que el ítem "Otros pasivos" de la contabilidad de reservas del Banco Central, que incluye los swaps de monedas, registró una baja de u$s2.597 millones. En el mismo período, el ítem "Organismos internacionales", que es donde suelen computarse los préstamos del BIS, tuvo un incremento de u$s2.505 millones.

El BIS es el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza. Esta entidad es denominada habitualmente como el "banco de los bancos centrales" ya que es utilizada por las autoridades monetarias para depositar dinero y pedir préstamos.