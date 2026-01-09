SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de enero 2026 - 07:59

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 9 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial enfrenta la última rueda de una semana más calma, luego de que el viernes pasado el debut de las nuevas bandas indexadas disparara la cotización. Este jueves, el tipo de cambio mayorista rebotó a $1.464 después de encadenar tres ruedas a la baja.

En la rueda de hoy, se concretará el pago del vencimiento de deuda a los bonistas por alrededor de u$s4.300 millones. Ya en la víspera el Gobierno giró al exterior la porción de divisas correspondiente al cupón de los bonos Globales. En ese marco, la atención de la city se concentrará en si los tenedores de títulos reinvertirán el dinero que perciban.

Por lo pronto, el jueves el índice S&P Merval avanzó 2%, mientras que los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street anotaron subas de hasta el 6%. Los bonos soberanos bajaron, pero debido a un factor técnico que ocurre siempre antes de los vencimientos de deuda.

Lo bueno, lo malo y lo pendiente

Balance político y económico de un año marcado por un cambio de rumbo en la Argentina y por un contexto internacional convulsionado. Avances en materia fiscal y macroeconómica, tensiones persistentes y reformas estructurales aún inconclusas que condicionan el escenario de 2026.

Por Osvaldo Giordano

La UE se encaminan a autorizar la firma del acuerdo comercial con el Mercosur

El acuerdo busca compensar los aranceles de EEUU y reducir la dependencia de China. Francia se opone por el impacto sobre sus productores agropecuarios. El pacto aún deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo.

El Gobierno paga vencimientos de deuda por u$s4.300 millones: cómo consiguió los fondos

Tras la aprobación del REPO, el pago se realizará sin sobresaltos. Este jueves ya se giraron los fondos para los Globales, según indicaron fuentes oficiales.

La inflación en la era de Javier Milei se ubica en 270% con el nuevo IPC y supera en 10 puntos al dato actual

A partir de esta segunda parte del gobierno de Javier Milei, el programa económico apunta a priorizar la acumulación de reservas internacionales, como pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI), por sobre la inflación. Previamente, fue inverso.

Por Erika Cabrera

