Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 9 de enero

El dólar oficial enfrenta la última rueda de una semana más calma, luego de que el viernes pasado el debut de las nuevas bandas indexadas disparara la cotización. Este jueves, el tipo de cambio mayorista rebotó a $1.464 después de encadenar tres ruedas a la baja.
Lo bueno, lo malo y lo pendiente
Balance político y económico de un año marcado por un cambio de rumbo en la Argentina y por un contexto internacional convulsionado. Avances en materia fiscal y macroeconómica, tensiones persistentes y reformas estructurales aún inconclusas que condicionan el escenario de 2026.
Por Osvaldo Giordano
