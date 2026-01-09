Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 9 de enero

El dólar oficial enfrenta la última rueda de una semana más calma, luego de que el viernes pasado el debut de las nuevas bandas indexadas disparara la cotización. Este jueves, el tipo de cambio mayorista rebotó a $1.464 después de encadenar tres ruedas a la baja.

En la rueda de hoy, se concretará el pago del vencimiento de deuda a los bonistas por alrededor de u$s4.300 millones. Ya en la víspera el Gobierno giró al exterior la porción de divisas correspondiente al cupón de los bonos Globales. En ese marco, la atención de la city se concentrará en si los tenedores de títulos reinvertirán el dinero que perciban.

Por lo pronto, el jueves el índice S&P Merval avanzó 2%, mientras que los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street anotaron subas de hasta el 6%. Los bonos soberanos bajaron, pero debido a un factor técnico que ocurre siempre antes de los vencimientos de deuda.