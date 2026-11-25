Se trata de la letra D30N6 que cierra a fin de mes. Es un remanente que no entró en el canje de deuda de la semana pasada. A fin de mes vence un total de $24,5 billones.

El Gobierno le fija hoy el tipo de cambio a letras atadas al dólar por u$s1.888 millones.

El mercado estará atento este miércoles a la evolución diaria del dólar en un contexto de mayores presiones, debido a que durante la jornada se conocerá el fixing para el pago del remanente de u$s1.888 millones de la letra dólar linked D30N6 que vence el 30 de noviembre.

El fixing, la fijación del tipo de cambio que se usa para hacer la conversión de dólares a pesos, se establece con valor del dólar A3500 del Banco Central, lo que se conoce como el mayorista en el mercado oficial. Ese tipo de cambio subió $40 en una semana.

Si el fixing se hubiera realizado hace una semana, el Gobierno habría pagado $75.066,88 millones menos de lo que indica la última cotización al cierre del martes 24 de noviembre. Aunque todavía resta conocer la evolución durante la rueda de este miércoles.

Porfolio Personal Inversiones (PPI) señala al respecto que "será otra jornada exigente para el mercado cambiario". " Tendrá lugar el fixing de la letra dólar linked de noviembre (D30N6). Tras el habitual canje mensual, el outstanding quedó en u$s1.888 millones", señala PPI.

La sociedad de bolsa indicó que "si bien es un monto relativamente menos desafiante que en otros vencimientos, se trata del mayor de los últimos tres fixings" y recordó que "estas fechas suelen estar acompañadas de una mayor presión alcista sobre el tipo de cambio oficial, ante lo cual el BCRA tiende a apartarse del MLC para evitar sumar presión".

PPI recuerda que "en dos oportunidades durante este año el Tesoro llegó a vender dólares para abastecer la demanda, aunque esta vez su margen parece mucho más acotado ya que al 18 de noviembre, tenía apenas US$158 millones depositados en el BCRA".

En términos nominales, al precio del A3500 del martes, el Tesoro debería pagar a los tenedores de la D30N6 un total de $3,01 billones. Una semana antes era $2,93 billones.

Aumenta la presión sobre el tipo de cambio

De acuerdo con PPI, la estrategia del equipo económico parece ser de "administración en el deslizamiento del oficial, probablemente por considerar que buena parte del movimiento es por factores externos". "La brecha creciente es el resultado inexorable. Un endurecimiento de las restricciones cambiarias solo la agrandaría, por lo que parece poco probable en el corto plazo, aunque podría volver a ganar terreno a medida que se acerquen las elecciones de 2027", anticipa la sociedad de bolsa.

En ese sentido, los analistas consideran que la alternativa, por ahora, sería acompañar la tendencia al alza permitiendo un deslizamiento del tipo de cambio oficial aunque con ciertos limites dado el papel que cumple el dólar como como ancla nominal.

Vencimientos en pesos de fin de mes

Luego de confirmarse que la economía atravesó una recesión técnica entre el segundo y el tercer trimestre del año y que el riesgo país saltó por encima de los 1.100 puntos básicos, el Tesoro saldrá este jueves a testear el ánimo del mercado respecto del largo plazo.

Para el cierre de noviembre tiene que conseguir refinanciamiento para vencimientos por $25,4 billones. De ellos, según datos de Dhalmore Capital, $14,9 billones corresponden a una Lecap; $7,2 billones, a una Lecer; $3 billones, a una dólar linked, y $250.000 millones, a un Bote.