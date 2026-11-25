La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich , advirtió que el Gobierno necesita cambiar el rumbo económico de cara a las elecciones de 2027. “ No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028 ”, manifestó.

“ Hay una elección en el medio ”, afirmó en una entrevista que brindó a Bloomberg. Para la senadora, el Gobierno debe aplicar “cambios quirúrgicos” en los sectores más afectados .

Bullrich viene marcando diferencias con respecto a la política económica del Gobierno, y reclamando una serie de modificaciones tributarias y laborales para dar alivio a la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar sus posibilidades de producción, inversión y generación de empleo.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó días atrás un video en el que manifestó que las pymes "tienen voluntad de invertir y de crecer" pero que hacen falta reducir trabas que lo impiden. "Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo".

Entre los principales cambios, la senadora oficialista hizo hincapié en el funcionamiento del IVA. "Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura", afirmó, al plantear que las PyME no deberían tener que afrontar ese impuesto antes de recibir el dinero correspondiente a sus ventas.

La sucesión de Javier Milei

Según pudo saber este medio, la senadora no quiere acompañar a Milei como candidata a vice. "Si Milei gana la reelección, como va a ser su último mandato, el 11 de diciembre se abre la carrera por su sucesión en 2031", razona un diputado nacional del staff bullrichista que apareció en la foto del equipo de la excandidata presidencial de Juntos que disparó la furia de los hermanos Milei. En la Casa Rosada se interpretó esa imagen como "un mensaje cuasi mafioso", según relató a Ámbito un integrante de la mesa política que conduce Karina Milei.

Bullich había publicado en junio un video musicalizado con el tango "Se dice de mí" en el que aparecía frente a un laberinto con tres salidas: Presidencia, Vicepresidencia y Jefatura de Gobierno. Ninguna de las tres le hacía gracia a los hermanos Milei, en especial a Karina, a quien no le gusta que le marquen la cancha en los planes electorales. De esas tres puertas, Bullrich ya habría cerrado dos: la Ciudad de Buenos Aires y ahora la vicepresidencial. Queda la tercera.

"En realidad le quedan dos opciones, puede seguir también como senadora", aclaran desde el bullrichismo. El desgaste de la relación Milie-Bullrich viene de hace rato. En mayo, la senadora le exigió a Manuel Adorni que presentara de inmediato su declaración jurada en medio del escándalo por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete. Fue la primera voz del oficialismo en reclamar públicamente que transparentara su situación.