Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 4 de septiembre

El dólar oficial operó en calma y cerró 50 centavos arriba del martes, luego de varias jornadas de volatilidad y tras la confirmación oficial sobre las intervenciones del Tesoro, mientras que los financieros finalizaron dispares y el blue descendió a $1.350. La bolsa cayó con fuerza, al igual que los ADRs. Por su parte, los bonos cerraron mixtos y el riesgo país rozó los 900 puntos básicos.