4 de septiembre 2025 - 09:18

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 4 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Este jueves, la atención de la city estará puesta en los primeros datos que revele el Tesoro sobre la compra-venta de dólares tras el anuncio de intervención en el MULC.

Live Blog Post

Ante la venta de dólares del Tesoro, crece el temor por el pago de la deuda: vencen u$s6.800 millones de acá a enero

Por Santiago Reina

En el mercado advierten que el Gobierno está utilizando divisas que luego necesitará para afrontar sus compromisos financieros. El cambio de rumbo post elecciones será clave.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 4 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización subió 50 centavos a $1.361,50.

