Las ADRs y los bonos en dólares rebotan tras días de fuertes turbulencias







La volatilidad en los activos y títulos argentinos en el exterior se dan en el marco de la incertidumbre electoral y la fuerte presión monetaria del gobierno para frenar el tipo de cambio.

El último dato de riesgo país que mide JP Morgan es el más alto desde abril. Depositphotos

Las acciones argentinas en Wall Street muestran una leve tendencia al alza en las primeras operaciones de este jueves, un tono que, si se consolida, dista de las correcciones que mostraron el miércoles. Mientras, las primeras operatorias de los bonos argentinos también exhiben subas.

De momento, los ADRs con las variaciones más importantes son Banco Galicia, con +1,14%, el Banco BBVA, con +1,04% y Central Puerto, con 0,94% arriba. Por su parte, entre las bajas se destacan Telecom y Cresud, con -0,73% y -0,83%, respectivamente.

En sus primeras operaciones de la mañana, el S&P Merval se mueve un 0,3% arriba en su medición en pesos, mientras que medido en dólares la suba es de 0,1%. En lo que va de la semana, la plaza argentina anota una caída de 2,2% en pesos y de 3,4% en moneda dura.

"Cuanto más cerca nos encontramos de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, es lógico que la volatilidad aumente para los activos locales, en especial para los de renta variable", advirtieron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas El S&P Merval comenzó septiembre con el pie izquierdo. Depositphotos

Bonos y riesgo país Por su parte, los bonos globales muestra subas generalizada en las primeras operaciones en Wall Street, con incrementos de hasta 1,2%, como es el caso del Global 30. La excepción, de momento, es el Global 41, que opera neutro. Mientras, el último dato de riesgo país que mide JP Morgan mostró un valor de 898 puntos básicos, un salto del 8,3% con respecto al registro anterior. Se trata del nivel más alto desde mediados de abril, en la antesala del alivio al cepo cambiario.