Rebotan los bonos, pero el riesgo país se disparó a 898 puntos, el máximo nivel en casi cinco meses

El riesgo país que mide JP Morgan se mantiene cerca de su nivel más alto desde mediados de abril, producto de las tensiones cambiarias y el retroceso acumulado de los títulos.

Los papeles argentinos caen en Wall Street este miércoles y extienden sus pérdidas semanales. En tanto, los bonos globales operan mayormente al alza tras la fuerte caída de la rueda pasada , reflejada en un riesgo país que avanzó a 898 puntos, su nivel más alto en casi 5 meses.

En la plaza local, el S&P Merval retrocede 0,3% a 1.970.528,28 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares pierde 0,1%. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) plantearon que "el Merval viene de un agosto para el olvido y enfrenta una semana donde la volatilidad es la gran protagonista , con las elecciones de PBA cada vez más cerca".

En la recta final hacia los comicios del domingo, los operadores privilegian una postura más defensiva a la espera de un panorama más despejado que permita volver a focalizar en los fundamentos macro , según fuentes del mercado.

En Wall Street , los ADRs que presentan mayoría de bajas, con Edenor (-2,1%), Telecom (-2%) y Grupo Supervielle ( - 1,4%), encabezando las pérdidas. En contraste, Pampa Energía avanza un 0,4%.

Por su parte, los bonos en dólares operan con mayoría de alzas y con incrementos de hasta 2,8% , como es el caso del Global 2046. En el otro extremo, el Global 2029 presenta una caída de 2%.

En PPI destacaron que "a pesar de la fuerte sangría del martes, hoy los Globales arrancan con un tono más positivo. En particular, los tramos largos, los más castigados ayer, avanzan hasta 1%". No obstante, subrayaron que "habrá que ver si este rebote logra sostenerse y recuperar parte del terreno perdido, o si, por el contrario, vuelve a imponerse la tendencia bajista que marcó el inicio de septiembre".

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 2 de septiembre mostró un valor de 898 puntos básicos y arrojó un salto del 8,3% con respecto al registro anterior. En este contexto, la city pone el ojo en la capacidad de pago de la deuda soberana, que se derrumbó hasta casi 3% en la pasada rueda, y activó la suba del riesgo país

En su último comentario del mercado, Aurum Valores planteó que "estos movimientos serían motivados tanto por la incertidumbre política, como a las debilidades vistas en el último tiempo en términos de tasas y en el plano cambiario".