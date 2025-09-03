SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de septiembre 2025 - 17:18

Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 3 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró en $1.350 este miércoles 3 de septiembre.

Depositphotos

El dólar blue cayó $10 este miércoles 3 de septiembre, a $1.330 para la compra y a $1.350 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, se mantuvo por debajo del oficial por cuarta jornada consecutiva, dejando una brecha negativa del -1,2%.

El informal retrocedió por primera vez en la semana, en sintonía con una mayor calma en la cotización del dólar mayorista. Los financieros operaron con disparidad.

Vale recordar que este martes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro venderá dólares en caso de ser necesario, para contener el valor del "billete verde".

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 3 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización subió 50 centavos a $1.361,50.

Valor del MEP hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.373,54 y la brecha contra el mayorista es de 0,9%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.379,12, por lo cual la brecha es de 0,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.361,99, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.310, según Binance.

