Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 7 de agosto

Live Blog Post

Tras el salto del dólar, J.P.Morgan vuelve a apostar por el "carry trade": qué bono en pesos recomienda

Después de que dejaran de recomendar hacer "carry trade" en fines de junio, el reconocido banco J.P Morgan lanzó un reciente informe en el que da marcha atrás y vuelve a recomendar esta estrategia ya que sostiene que, con rendimientos nominales cercanos al 40%, las tasas volvieron a estar en niveles atractivos aunque con cierto riesgo si el tipo de cambio se desborda. Sin embargo, aseguraron que el BCRA mantiene un "techo creíble" que contiene esa volatilidad.