Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 7 de agosto
Conocé las cotizaciones del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
MinutoEl mercado sigue con atención la dinámica cambiaria, luego de que el dólar hilvanara cuatro ruedas de respiro en las que revirtió parte de la dispara de los últimos días de julio. También calibra las perspectivas de los activos argentinos en la antesala de las elecciones legislativas, que comenzaron agosto con tono positivo. Por caso, el índice S&P Merval superó este miércoles los 1.800 puntos medido en dólares, el máximo nivel en dos meses.
07-08-2025 08:43
Poder de fuego del BCRA: para igualar al promedio regional, debería tener u$s80.000 millones de reservas netas
El S&P Merval en dólares superó los 1.800 puntos y tocó máximo de dos meses ante mayor calma cambiaria
El S&P Merval subió tanto en pesos como en dólares, segmento en que superó los 1.800 puntos y tocó un máximo de dos meses, ante la mayor calma cambiaria producto de las caídas del dólar oficial y los paralelos. Los bonos soberanos extienden sus ganancias y los ADRs treparon hasta un 6,5% en Wall Street.
REM del BCRA: gurúes de la city subieron estimaciones de inflación para julio y agosto, aunque siguen debajo del 2% pese a salto del dólar
Los gurúes de la city modificaron al alza sus proyecciones para el dólar oficial, la inflación y la tasa de interes tras el salto cambiario de julio y la volatilidad de las tasas posterior al fin de las LEFIs. Los datos corresponden al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio que publicó este miércoles el Banco Central (BCRA).
06-08-2025 17:09
Tras el salto del dólar, J.P.Morgan vuelve a apostar por el "carry trade": qué bono en pesos recomienda
Después de que dejaran de recomendar hacer "carry trade" en fines de junio, el reconocido banco J.P Morgan lanzó un reciente informe en el que da marcha atrás y vuelve a recomendar esta estrategia ya que sostiene que, con rendimientos nominales cercanos al 40%, las tasas volvieron a estar en niveles atractivos aunque con cierto riesgo si el tipo de cambio se desborda. Sin embargo, aseguraron que el BCRA mantiene un "techo creíble" que contiene esa volatilidad.
06-08-2025 17:08
El dólar oficial volvió a caer por más oferta del agro y ya borró la mitad del salto anotado en el cierre de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar volvió a caer por cuarto día consecutivo y ya bajó $42 (-3,1%) desde el pico de fines de julio ($1.374). De esta manera, la divisa cerró a $1.333 por unidad, mientras a la par los dólares paralelos replicaron la tendencia.
06-08-2025 14:03
La industria automotriz registró una caída en producción y exportaciones, pero mantiene saldo positivo en 2025
06-08-2025 11:46
Las ADRs y los bonos en dólares cotizan al alza y extienden la racha positiva
