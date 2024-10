Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 21 de octubre

Live Blog Post

EEUU al rojo vivo: la economía y la campaña calientan motores a fondo. Y la Bolsa suma récords sin perturbarse

Que la economía vuela, no se discute. La data es categórica. Y si se incorpora los pronósticos de actividad en tiempo real, el andar se revela más y más vigoroso. No es únicamente la economía, la política también acelera. La ambición conduce las riendas. No el cálculo político.