Charlas de quincho: lobos marinos, empresarios y el aplausómetro al dúo Milei-Caputo

Confusiones en el Congreso

Todos sabían en los pasillos de Balcarce 50 de la afición a las armas que profesa el asesor presidencial Santiago Caputo, la cual es compartida con uno de los miembros del Gabinete. Se trata del titular de Defensa, Luis Petri, quien también hace tiro y ya invitó a más de un funcionario a practicar la disciplina.

“La verdad es un embole, ¿por qué no no invita a hacer algo más divertido cómo manejar un tanque de guerra?” sostuvo un funcionario de alto rango sobre las invitaciones de Petri. El ministro estuvo en Mendoza, en una cumbre de ministros de Defensa de la región. Cada vez que pisa tierras cuyanas aprovecha para fomentar su imagen. Sabida es su intención de postularse a la gobernación en 2027. ¿Por dentro del radicalismo? ¿Alguna alianza amplia con La Libertad Avanza? Incógnitas que el tiempo resolverá.

Su compañera de fórmula en 2023, Patricia Bullrich, también protagonizó la semana en el Congreso, donde acudió a defender el Presupuesto 2025. Allí, vivió una curiosa situación. En la Comisión de Presupuesto, la ministra confundió al exviceministro de Justicia, Juan Martín Mena, con el diputado Martín Soria, quien fue el último ministro de Justicia de la anterior gestión y estaba en la comisión. Bullrich le atribuyó a "Mena" haber implementado el uso de inteligencia dentro de cárceles del Servicio Penitenciario a partir de octubre de 2022, cuando fue Soria. Bullrich seguía repitiendo el apellido Mena, hasta que comenzaron las risas y los ruidos dentro del bloque, hasta que empezaron a aclararle a la ministra que se estaba equivocando. "Bueno, Mena, perdón, me equivoqué, pero usted lo puso en marcha", se disculpó Bullrich, pero seguía confundiéndose: "Me equivoqué de nombre. ¿Cómo te llamás? ¿Soria? Soria".

Entre tiros y la seguridad, los representantes del oficialismo empiezan a ver cómo defenderse. En esas lides, el diputado salteño libertario Julio Moreno Ovalle almorzaba en un restaurant cerca del Congreso un jugoso bife de chorizo. Discutía con sus asesores sobre posibles reclamos a Bullrich en la Comisión de Presupuesto. En ese momento, pasaba Santiago Santurio por la vereda, después de haber sido agredido en La Plata, tras intentar asistir a una charla en la universidad justo -sí, justo- después del veto al financiamiento universitario de Milei. "¿Este es Rocky?", le preguntó un asesor al diputado. "Sí. Está bien si le metían una piña, ¿pero una pedrada? Déjate de joder", le respondió, en alusión al proyectil estudiantil (valga la rima) que impactó en la cabeza del diputado.

Pero en el palacio de Gobierno no solo se habló de disparos, piedras y seguridad, sino que, a diferencia de otras oficinas, hay un tema que tiene a todos preocupados. Se trata del cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner a Palacio Libertad.

Pese a que el presidente Javier Milei encabezó un acto en el lugar para reinaugurarlo con bombos y platillos, todos en la Rosada siguen diciendo “CCK” y se llevan la mano a la boca cada vez que se dan cuenta del error. Incluso los propios ideólogos del nuevo nombre, admitieron entre risas que les cuesta mucho acostumbrarse. “Es que es muy fácil de pronunciar”, argumentaron.

Pick ups en el campo de polo

Las instalaciones de Polo House, en el campo de polo de Palermo, fue el escenario que eligió Ford Argentina para la presentación de los nuevos modelos de la F-150. El clima, con una temperatura más que primaveral, acompañó de maravillas toda la previa que se hizo al aire libre.

Los invitados -en su gran mayoría periodistas especializados en la industria automotriz- podían comer y beber a sus anchas, mientras conocían los dos modelos nuevos que reposaban sobre el césped del campo de juego, por la entrada de Dorrego, frente a las vías del tren San Martín.

Como no podía ser de otra manera en un evento que reunió a los expertos y amantes de los fierros, la mayor parte de las conversaciones giró en torno del fenómeno automovilístico del momento: Franco Colapinto. Sobre el argentino llovían todos los elogios porque ese mismo día había tenido una gran actuación en el Circuito de las Américas, en Texas, y aunque clasificaba en la décima posición, todo hacía prever un resultado prometedor para la carrera del día siguiente.

El horario de la convocatoria, a media tarde y con sol pleno, generó algunas reacciones divertidas entre los invitados que se repartieron en dos bandos. Los que preferían hacer caso al reloj y optaban por la merienda tomaban café y comían dulces como trufas de chocolate, crumble de manzana y chocotorta. En la vereda de enfrente estaba el bando de los que apostaban a los salados, como una previa del after. Para ellos, una mesa con quesos y fiambres dominaba el sector central y corrían las bandejas con pinchos de salmón, langostinos, mini cakes de zanahoria con portobellos, empanadas (excelentes) de carne y pollo empanizado con salsa barbacoa.

La provisión de bebidas también fue muy variada, aunque hubo una sola restricción: el alcohol sólo se habilitó después de escuchar la charla de presentación que hicieron los directivos de Ford en la sala cerrada del complejo. Una vez que se aseguraron que nadie se hubiera quedado dormido, empezó la canilla libre de tragos y vinos.

El que llegó para la hora del after office fue el presidente de Ford, Martín Galdeano, quien arribó directamente desde Mar del Plata, donde asistió al Coloquio de IDEA. El número uno de la marca del óvalo se lanzó a la ruta después que terminó el discurso de Javier Milei en la convención de empresarios más importante de la Argentina.

En realidad fueron varios los directivos que tuvieron que desandar los 400 kilómetros entre la ciudad balnearia y el campo palermitano de polo. Lo que se ocuparon de aclarar en todo momento fue que la capacidad de los vehículos Ford en los que viajaron les hubiera permitido llegar mucho antes, pero la demora tuvo que ver con el respeto absoluto a los límites de velocidad en las rutas.

En materia de autos, también hubo una presentación de BMW en la Costanera Norte porteña. La marca de alta gama trajo al país su primer modelo 100% eléctrico, el iX2, una muestra del avance que tuvieron este año las importadoras, que están sujetas a menos restricciones y empujan ahora el mercado hacia arriba en términos de tecnología. La CEO de la filial local de la firma premium alemana, Ivana Dip, mencionó la renovación de gama que tuvo BMW este año y expresó entusiasmo respecto a la nueva generación de eléctricos.

Hay optimismo en el sector automotor de cara a 2025. Esperan una suba de ventas y que la producción supere las 500 mil unidades el año que viene, como mencionó también Gustavo Salinas, CEO de Toyota, en el Coloquio de IDEA de Mar del Palata.

Empresarios, Milei y lobos marinos

A Mar del Plata se trasladaron empresarios y funcionarios del Gobierno, para participar del tradicional coloquio. Los hombres de negocios respaldaron el rumbo económico de Javier Milei, al menos en el trazo grueso. Avalan, es decir, el acomodamiento de variables macro, como el frente fiscal, los precios relativos o la inflación.

En cambio, llamó la atención el inédito operativo de seguridad, que no desplegaron jamás otros jefes de Estado en ese quincho frecuente. Una rareza, que causó algo de inquietud. Las condiciones que impuso Milei para dar su discurso en IDEA, de poco más de uno hora, llevaron a que no se pudiera entrar ni salir del lugar. Se cerró todo el salón herméticamente. Un empresario del rubro del agro tuvo la urgente necesidad de ir al baño, pero debió decidir: si salía del salón a evacuar sus dolores de estómago, producto del copioso catering, ya después no podía volver a entrar durante el discurso del presidente. Finalmente, optó por retirarse.

Fue una decisión acertada, a juzgar por el contenido repetido que llevó el Presidente al Coloquio. Reiteró sus mensajes habituales, las cifras contra fácticas del 17.000% de inflación, cuestionamientos a los "econochantas" o a la "casta". "Se perdió la oportunidad para mostrar hacia dónde va el plan económico", expresaba un CEO del sector productivo, presente en Mar del Plata. Quedó gusto a poco del mensaje del Presidente, que no obstante recibió el respaldo del sector empresario. "Queríamos mostrarle que vamos de la mano con respecto al tema del déficit fiscal, a que se saneen las cuentas públicas", expresaban en los pasillos.

Tanto con la intervención de Federico Sturzenegger como con la de Milei, el Gobierno les pidió a los empresarios que dejen de especular y que inviertan. Las dudas de los hombres de negocios llegan por el clima social, la flaqueza política y la debilidad institucional a la que también abona el Gobierno con sus constantes ataques a opositores, consultores, periodistas y todo aquel que piense distinto. De todos modos, el mercado viene acompañando al Gobierno, aclararon desde el mundo financiero.

Caputo, con pocos aplausos

Si los aplausos a Milei que bajaron desde el auditorio fueron tibios, para Caputo directamente fueron fríos. Si bien en las grabaciones televisivas pareciera recibieruna ovación cerrada, los aplausos al ministro de Economía fueron totalmente desperdigados y en algunos casos no hubo siquiera mínimas muecas de aprobación. Causó sorpresa y no fue del todo bien recibido el tono del discurso de Caputo cuando confrontó retóricamente con el kirchnerismo. "No era necesario, no entra el kirchnerismo en una ecuación donde lo que se busca es que el Gobierno explique cuál es el plan económico", mencionaba un empresario del sector de los alimentos.

Otro CEO importante señalaba que había una contradicción entre los dichos de Caputo sobre lo irrelevante que eran las encuestas de imagen y las necesidades electorales de 2025. El ministro concedió en que las decisiones contra las jubilaciones o contra los universitarios podía tener algún impacto en la imagen de Milei, pero dijo que eso al Presidente no le preocupaba. "Cómo sabemos que eso no llevará a una mala elección el año que viene y, por ende, también a un cambio repentino en las políticas económicas que ha tomado el Gobierno", dejaba la intriga el Ejecutivo.

Un momento destacado del Coloquio fue el desayuno del sector del bioagroindustrial, del cual participaron algunos periodistas. Entre sanguchitos, masitas y café, así como las frutas de opción saludable, en el salón del piso 11 del Sheraton de Mar del Plata el sector buscó dar un mensaje de acompañamiento al Gobierno, sobre todo en las medidas de saneamiento fiscal.

Pidieron los empresarios avanzar en materia de competitividad, no a través de una devaluación, sino a través de mejorar la calidad del negocio. Participaron de esa mesa Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro; Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer; Hernán Busch, líder de la división Agro de Banco Galicia, Juan Lariguet, presidente Corteva; Javier Goñi, gerente general de Ledesma, entre otros.

Los superavits mentirosos

En las tertulias dominicales por el día de la madre, dos tweets (o posteos de X) fueron leídos con atención por comensales que querían hacer gala de conocimiento en economía, a contramano de lo que desde el Gobierno se ufanan. Uno era el del economista Carlos Rodríguez que hacía mención a que los Pases, Leliqs, Lebacs no figuraban en el déficit financiero del Tesoro y sí en el cuasifiscal del BCRA, pero que ahora esa deuda remunerada se llaman LECAPS. Su conclusión es que eso ya las deja afuera de los balances pero solamente colaboran en aumentar la deuda pública, en un pase de ilusionismo que no las hace ver como déficit. "El déficit sigue, no engañan a nadie", sostuvo el economista liberal que se viene mostrando ultra crítico contra Javier Milei en aspectos técnicos de su política.

El segundo fue el de Guillermo Michel cuestionando precisamente que el superávit comercial también es ficticio porque no permite acumular reservas. Así, los u$s 981 millones de septiembre que consolidarían un saldo favorable anualizado de u$s 15 mil millones también formarían parte de un "dibujo". El ex director de Aduanas y principal asesor económico de Sergio Massa sostuvo que el Gobierno alcanzó ese número mágico a partir de considerar operaciones de exportación e importación "devengadas", como un saldo favorable. Pero que en realidad, la "caja" de dólares disponibles indica que es ficticio porque "el sado positivo real de comparar exportaciones que se liquidan por el Mercado Libre de Cambios versus las importaciones da como resultado u$s 3250 millones. Y que esto es porque el Gobierno mantiene el dólar blend y el dólar soja.

Diálogos con Conan: la interna y los parecidos

- Padre, ¿a quién va a votar en la interna?

- A ninguno, Conan. No soy afiliado.

- ¿Pero si tuviera que votar?

- Creo que a Cristina, Conan.

- Sí, yo también, Padre. Una líder indiscutida, estadista, estatus intelectual. Usted admira a La Jefa, ¿no?

- No, Conan, solo admiro a El Jefe. Cómo voy a admirar a una kuka, parte de la casta, zurda. Por favor, Conan, la votaría porque a mí me conviene. Tenerla enfrente, decirle cosas todos los días desde que me levanto. Es fabuloso.

- Padre, tenga cuidado. Mire que Mauricio hizo lo mismo y Cristina se lo terminó comiendo. Sergio lo creó a usted para sacarle votos a los amarillos y lo terminó haciendo Presidente. Eso de andar fogoneando a Frankestein no termina funcionando, a la larga. Además, deje un poco a su hermana, Padre.

- Gracias por los consejos, Conan, pero no te los pedí.

- Igual, lo entiendo, acá dicen que está cada vez más parecido a Cristina.

- ¿Acá dónde, Conan? Si vos estás muerto...

- Acá en el Cielo, Padre. Donde usted pide las Fuerzas. Dicen que se volvió kirchnerista, que solo contiene a los suyos, que tienen la mismas formas. Yo no comparto, Padre, pero la gente y los perros andan diciendo, ¿vio?

- Es todo verso tuyo, Conan, que no te animás a decirme las cosas de frente.

- Cómo es capaz de pensar eso de mí, Padre.

- En algún momento te volviste peronista, Conan. Y desde ahí empezaste a ser artero, como ellos.

- Pero mire a Victoria: también se acerca al peronismo, Padre.

- Artera, Conan. Principio de revelación. Igual, tampoco es para andar espantando a todos. De hecho, quiero hacer un asado con los gobernadores peronistas, Conan. Con los buenos, claro.

- Guardeme los huesos, Padre. Sabe lo que me gustan. Con los 87 héroes no me dejaron ni un chinchulín.

- Ganátelos, Conan. Porque tarjeta de débito, que yo sepa, no tenés.

- Un chori, Padre. Guardeme un chori si se hace el asado.

- ¿Ves, Conan? Artero y con mal paladar, como todo peronista.