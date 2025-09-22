Dólar: qué vaticina el "gurú del blue" para las tasas y la inflación con la última jugada del BCRA

Las reservas están en u$s39.259 millones y, según declaraciones del equipo económico, el Gobierno quedó con un poder de fuego de U$s20.000 millones

Qué impacto tendrá la estrategia del Gobierno en las tasas y la inflación.

El analista financiero Salvador Di Stéfano , conocido como el "gurú del dólar blue" , ofreció un análisis sobre la estrategia del equipo económico para fondearse con el Tesoro de EEUU y mantener bajo control el valor del dólar y el impacto que tendrá en la actividad, la inflación y las tasas de interés.

El gobierno ejecuta la regla cambiaria de vender dólares y comprar pesos. Muchos desconfían, pero es lo mejor ahora. Se vienen fondos de USA.

Llegamos con el tipo de cambio al nivel de las bandas, se derramaron litros de tinta dudando en que se intervendría en este nivel, pero quedaron despejadas las dudas, el Banco Central República Argentina (BCRA) cumple con su palabra, y llegado el momento compro pesos, y vendió dólares. Hasta hoy vendió U$S 1.100 millones y compro $ 1.622.500 millones, que equivale a aproximadamente el 7% de la circulación monetaria.

Las reservas del BCRA quedan en 39.259 millones, y según declaraciones del equipo económico, quedaron con un poder de fuego (intervención) de U$S 20.000 millones. Las consecuencias de la venta de reservas fue una baja en el mercado de títulos públicos, el bono AL35 con vencimiento a 10 años ya rinde el 20% en dólares, y cayó en la última semana un 13,5%.

La compra y retiro de pesos de la economía, traerá como consecuencia una caída de actividad económica, una suba de la tasa de interés, y una caída en la tasa de inflación. Para poner en perspectiva lo que puede suceder, vamos a ver cuánto dinero hay en el mercado, y verá que la cantidad de pesos es extremadamente baja, comparado con los niveles históricos.

M1 (billetes y monedas en poder del público + cheques cancelatorios en pesos + Cuenta corriente del sector privado y público en pesos), esto suma $48.254.258, el equivalente en dólares tomando como valor del dólar el techo de la banda serían unos U$S32.708 millones, que representa el 5,4% del PBI.

M2 (M1 + caja de ahorro del sector privado y del sector público en pesos), esto suma $72.633.173 millones, el equivalente en dólares tomando como valor del dólar el techo de la banda sería unos u$s49.232 millones, que representa el 8,0% del PBI.

M3 (M2 + depósitos a plazo y otros depósitos del sector privado y público en pesos) $ 144.171.226 millones, el equivalente en dólares tomando como valor del dólar el techo de la banda sería unos U$S 97.722 millones, que representa el 16,0% del PBI.

¿Qué puede pasar?

Supongamos que en la semana que se inicia el BCRA vende otros u$s10.000 millones que equivale a 1,6% del PBI, el M1 quedaría en 3,8% del PBI, seria una cantidad tan pequeña que la tasa de interés se espiralizaría a la suba, la tasa de actividad disminuiría y los precios arbitrarían a la baja por la falta de ventas.

Las reservas bajarían a u$s29.259 millones, y los bonos si caen un 10% el AL35 valdría u$s40,50 y tendría una tasa de retorno del 22% anual.

Con este nivel de liquidez y con el dólar en el techo de la banda, la economía ingresaría en un nivel de contracción muy importante, con pocos pesos para funcionar, con lo cual es muy probable que, en este caso, muchas empresas y particulares tengan que vender dólares para hacerse de pesos y recrear liquidez en la operatoria diaria, o bien habría una mayor circulación de dólares en la economía ante el faltante de liquidez. Esto haría que el dólar baje del techo de la banda, y volvamos a un escenario de mayor tranquilidad cambiaria.

¿En que trabaja el gobierno?

El gobierno estaría gestionando una línea de crédito con Estados Unidos para tener ahora los dólares necesarios para los vencimientos de deuda en el año 2026. Los vencimientos de capital para todo el año 2026 suman U$S 16.900 millones, y excluidos los pagos a organismos financieros internacionales, que se podrían renovar nos quedarían vencimiento por U$s12.800 millones.

La idea del gobierno es acceder a una línea de financiamiento del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), que está compuesto por tres tipos de activos: dólares estadounidenses, monedas extranjeras y Derechos Especiales de Giro, que es un activo internacional creado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FSE se puede utilizar para proporcionar financiación a gobiernos extranjeros, y lo otorga el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que tiene amplia discreción para otorgarlo.

Se estaría negociando que dicha asistencia sea similar a la cantidad de vencimientos que tendríamos por delante en el próximo año.

¿Qué sucedería si dejamos flotar el dólar y salimos de las bandas?

El gobierno perdería toda credibilidad, nuestra moneda quedaría devaluada, la inflación se espiralizaría a la suba, la tasa de interés llegaría a los 3 dígitos y la caída de actividad sería muy superior a la que estamos viviendo en esta coyuntura. Esto perjudicaría a la población de menores ingresos. Cuidado cuando hablan ligeramente de devaluar, los que menos tienen son los que más sufren en dicho escenario.

Conclusiones