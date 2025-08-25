Las bolsas europeas bajan y Wall Street hace una pausa tras alcanzar un nuevo récord

Los inversores esperan que la Fed baje la tasa en septiembre, luego de que Jerome Powell abriera la puerta a esa posibilidad. Esta semana, el foco pasará por los resultado de Nvidia.

Las bolsas europeas operan a la baja ese lunes. Mientras tanto, los futuros de los índices de Wall Street anticipan una pausa luego de que el viernes alcanzaran un nuevo récord como respuesta al mensaje del presidente de la Fed , Jerome Powell , en Jackson Hole, donde abrió la puerta a un recorte de tasas de interés durante septiembre.

Los inversores evalúan las perspectivas económicas tras esas señales de Powell y se enfocan esta semana en la presentación de los resultados trimestrales de Nvidia , que se publicarán este miércoles.

En ese marco, el índice paneuropeo STOXX 50 cae 0,4%, con la mayoría de los índices regionales en territorio negativo. El DAX alemán baja 0,3%, mientras que el CAC 40 francés retrocede 0,6%.

Las acciones del desarrollador danés de parques eólicos Oersted AS se desplomaron 16% después de que las autoridades estadounidenses ordenaran a la compañía detener la construcción de un proyecto casi completado frente a Rhode Island.

Orsted dijo que la orden de suspensión de trabajos en EEUU sobre su proyecto Revolution Wind no altera sus previsiones para 2025 y reafirmó su compromiso al anunciar una emisión de derechos planificada respaldada por el estado danés.

En noticias corporativas, la empresa estadounidense de bebidas Keurig Dr Pepper anunció que adquiriría la compañía holandesa de café JDE Peet’s por 15.700 millones de euros (u$s18.400 millones). Las acciones de JDE Peet’s subieron hasta 17% en las primeras operaciones europeas.

Las operaciones de Wall Street en el premarket

Mientras tanto, los futuros de los principales índices de Wall Street operan con leves bajas en el premarket. Así, anticipan una pausa luego de la euforia desatada el viernes a partir de las declaraciones de Powell en Jackson Hole, en las que abrió la puerta a una reducción de tasas en septiembre.

Los futuros del índice de acciones líderes S&P 500 retroceden 0,3%, los del ponderador industrial Dow Jones caen 0,2% y los del tecnológico Nasdaq disminuyen 0,4%.