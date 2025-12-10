Mercados globales en alerta: advierten que se avecina una nueva ola de acumulación de deuda

Según el monitoreo global del Institute of International Finance (IIF), el nivel de endeudamiento mundial ha escalado a nuevos récords al cabo de los primeros tres trimestres del año y se vislumbra un nuevo boom de deuda en los próximos años. Sin embargo, la entidad plantea el interrogante si esta vez podría ser diferente.

Más de u$s26 billones se sumaron a la montaña de la deuda mundial en los primeros tres trimestres de 2025, alcanzando un nuevo máximo cercano a los u$s346 billones . Según los datos del IIF, el incremento se explica principalmente por el endeudamiento público , donde la deuda, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, ha alcanzado nuevos récords. El informe dado a conocer en Washington por Sonja Gibbs , directora general del IIF, advierte que se avecina un nuevo boom de deuda, pero plantea el interrogante si esta vez será diferente.

El estudio realizado por Emre Tiftik, Khadija Mahmood, y Raymond Aycock da cuenta que la deuda corporativa no financiera se acerca rápidamente a los u$s100 billones , con la aceleración del endeudamiento en los sectores vinculados a la Inteligencia Artificial (IA) y las energías limpias , “una tendencia que transformará los mercados crediticios mundiales en los próximos años”. Por otro lado, el crecimiento de los mercados de crédito privado sigue bajo escrutinio, pero el sector aún es pequeño y los riesgos se mantienen contenidos, señala el informe. A diferencia de los estudios anteriores, en esta oportunidad el IIF integró a los mercados fronterizos como emergentes.

• Con el aumento de más de u$s26,4 billones en el stock de la deuda global, en los tres primeros trimestres del año, el peso el endeudamiento mundial en términos del PIB mundial se elevó al 310% . “Si bien el aumento se concentra en EE.UU. y China , la mayor parte del incremento general provino de los mercados desarrollados , donde la acumulación de deuda se ha acelerado rápidamente este año a medida que los principales bancos centrales flexibilizan sus políticas. Los mercados desarrollados sumaron más de u$s17 billones , elevando su total a más de u$s230 billones . Además de EE.UU., Francia, Alemania y el Reino Unido registraron algunos de los mayores aumentos.

• La deuda total en los mercados emergentes alcanzó un nuevo máximo de más de u$s115 billones en el tercer trimestre de 2025 (un aumento de 5,5 billones desde finales de 2024), donde Brasil, Rusia, Corea, Polonia y México experimentaron los mayores incrementos después de China. “Un dólar más débil también ha contribuido significativamente a inflar el valor en dólares de la deuda para los prestatarios en divisas”.

“Con los déficits presupuestarios aún elevados, y el impacto de los grandes paquetes de estímulo fiscal que comenzarán en 2026 en Japón, EE.UU., Alemania y China, es probable que los países soberanos sigan incrementando su carga de deuda y sus gastos por intereses. Como resultado, la atención de los inversores se está desplazando cada vez más hacia las subastas de bonos gubernamentales y los planes de endeudamiento público”.

• Existe un riesgo notable que se deriva del caso en curso en la Corte Suprema de EE.UU. sobre los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). “Si la Corte dictamina que estos aranceles no pueden autorizarse bajo la IEEPA, las presiones fiscales en EE.UU. podrían agravarse considerablemente. A menos que la administración Trump identifique vías legales alternativas para imponer aranceles y las comunique con claridad, un fallo adverso podría perturbar la política comercial y las proyecciones de ingresos, lo que podría obligar al Tesoro estadounidense a endeudarse aún más para cubrir los costos fiscales asociados con la "Gran y Hermosa Ley". Esto tendría implicaciones significativas en los mercados de activos, incluyendo los precios del oro, cuya demanda ha experimentado un aumento sustancial a medida que los inversores se protegen contra el aumento de los gastos por intereses del gobierno en la era pos-pandemia”.

• Tampoco está claro cómo se desarrollará el reciente aumento del gasto en defensa de los principales países ni cómo los gobiernos financiarán un mayor gasto sin sobrecargar aún más sus balances públicos, que ya se encuentran en una situación difícil. “Esto podría obligar a establecer difíciles equilibrios entre las prioridades de gasto en defensa y en otros ámbitos. Algunos países europeos podrían encontrarse en una posición particularmente difícil, con un margen limitado para recaudar ingresos públicos adicionais, dado que ya tienen una de las ratios de ingresos públicos sobre PIB más altas del mundo”.

• Con relación al aumento de la emisión de eurobonos en mercados emergentes, el IIF señala que, sin indicios de una desaceleración significativa en el endeudamiento soberano en mercados desarrollados, junto con un dólar más débil y la continua flexibilización monetaria por parte de los principales bancos centrales, la modesta disminución de los costos de endeudamiento internacional este año ha sido favorable para muchas economías de mercados emergentes. “De hecho, a pesar de los debates en curso sobre la desdolarización, en 2025 se ha observado un aumento en la dependencia de la financiación soberana en dólares, ya que la emisión de eurobonos por parte de los soberanos de mercados emergentes ha alcanzado un máximo histórico. Sin embargo, “el acceso a los mercados internacionales sigue siendo limitado para muchos países que anteriormente se beneficiaron de iniciativas de reperfilamiento y reestructuración de la deuda impulsadas por el sector oficial, como la DSSI y el Marco Común, lo que subraya la urgente necesidad de incorporar de forma más activa las perspectivas del sector privado en los procesos de renegociación de la deuda (por ejemplo, en el marco de la Mesa Redonda Global sobre Deuda Soberana) para ayudar a garantizar un acceso sostenible a los mercados y un retorno duradero de los flujos de capital privado tras las renegociaciones de la deuda”.

• En resumen, el creciente apalancamiento en la IA, las tecnologías limpias y el endeudamiento del sector de defensa debería configurar los mercados crediticios en los próximos años. Si bien muchas empresas de IA y tecnología han financiado tradicionalmente su inversión mediante flujos de caja internos, y el acceso de las empresas de defensa a los mercados de capitales ha sido históricamente limitado, ahora se observa un claro cambio hacia un uso más activo de los mercados de bonos, una mayor financiación bancaria (incluida la titulización de préstamos bancarios) y una mayor dependencia de la deuda privada.