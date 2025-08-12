Wall Street celebra dato de inflación en EEUU y sube en el premarket







El IPC de Estados Unidos fue 2,7% interanual en julio, menos de lo esperado. El dato trajo impulso a las bolsas. Crece la expectativa por un recorte de las tasas de interés que determina la Fed.

La menor inflación trae aparejada mayor expectativa de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal NYSE

Los mercados reaccionaron de forma positiva en las primeras horas de este martes, luego de que se conociera el dato de inflación de julio en Estados Unidos, que fue de 2,7%, un guarismo menor al que se esperaba. En el premarket, los principales índices en Wall Street subían más de 0,5%.

La menor inflación trae aparejada mayor expectativa de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, un reclamo que viene llevando a cabo el presidente Donald Trump en su encarnizada disputa con el titular de la Fed, Jerome Powell.

En Europa, las bolsas operan en alza en las principales plazas. Por su parte, en Asia cerraron al alza, influidas en parte por la extensión de las negociaciones entre EEUU y China. La plaza de Shanghái subió 0,50%, el Hang Sheng de Hong Kong acompañó con un 0,25% y el Nikkei 225 de Japón saltó 2,14%.

Inflación en EEUU La inflación en Estados Unidos fue de 2,7% interanual en julio, levemente por debajo de lo esperado por los analistas, e idéntica cifra a la registrada en junio. Sin embargo, la núcleo mostró el comportamiento opuesto, ya que subió 3,1%, por encima de las proyecciones.

dolar mercados bolsas inflacion eeuu Depositphotos Estos datos de Índice de Precios Minoristas (IPC) de EEUU son particularmente significativos en el marco del enfriamiento del mercado laboral norteamericano y las presiones del gobierno de Donald Trump para que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés.

"Esta información también será importante para la Reserva Federal, que ha indicado que los efectos completos de la guerra comercial podrían no ser plenamente visibles hasta pasados unos meses desde su implementación", plantearon desde XTB. En este sentido, antes de la publicación del IPC, los mercados estaban descontando una probabilidad de aproximadamente el 82% de que la Fed recorte las tasas en su reunión de septiembre. A los pocos minutos de conocerse el dato, ese porcentaje saltó al 90%.