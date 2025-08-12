Las acciones argentinas saltan hasta 5,5% y el mercado mira de cerca la curva de bonos en pesos

Las acciones del S&P Merval también suben este martes, mientras el mercado calibra sus próximos pasos a la espera de la licitación del Tesoro del miércoles.

El índice S&P Merval de la bolsa porteña vuelve a subir este martes, mientras el mercado pone el foco en la renta fija en pesos que no encuentra impulso alcista. En la jornada previa, la Secretaría de Finanzas comunicó el menú de instrumentos de la licitación que realizará el Tesoro este miércoles 13.

El selectivo local avanza 1,9% a 2.346.077,90 puntos básicos, mientras que medido en dólares avanza 2,3% a 1.774 unidades. Entre las acciones líderes, las que más avanzan son: Edenor (+5,3%), Loma Negra (+3,2%), Central Puerto (+2,9%) y Pampa Energía (+2,9%).

En Wall Street, los papeles locales escalan hasta 5,5% de la mano de Edenor, seguido de Grupo Financiero Galicia (+2,9%), IRSA (+3,8%) y Transportadora de Gas (+3,4%).

"La jornada del lunes dejó un panorama mixto en los mercados: mientras la renta fija en pesos sigue sin encontrar impulso y registró retrocesos generalizados, la deuda soberana en dólares, apoyada por un contexto externo favorable, y el Merval extendieron las subas . Por otro lado, el MECON anunció las condiciones de la licitación prevista para el miércoles", resaltaron desde Cohen.

La Secretaría de Finanzas comunicó el menú de instrumentos de la licitación que se realizará este miércoles 13 , con liquidación el lunes 18. Este incluye la reapertura de cuatro Lecaps con plazos de entre 25 y 84 días (S12S5, S30S5, S31O5 y S10N5), con un monto máximo a adjudicar de $3 a $4 billones en los dos tramos más cortos. Además, se ofrecerá una nueva Lecap con vencimiento en enero de 2026 (S16E6) y se reabrirá el Boncap a febrero de 2026 (T13F6).

También se licitarán Letras ajustables por TAMAR con vencimientos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 (M10N5, M16E6 y M13F6), junto con la reapertura de un título dollar-linked a diciembre (TZVD5) y un Boncer a octubre (TZXO5). Tras el canje del BCRA de $7,8 billones de la S15G5 por el T15D5, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por casi $15 billones, sobre un total de $23,9 billones en agosto.

"El tope en los tramos más cortos y la inclusión de instrumentos de mayor plazo sugieren que el Tesoro buscaría extender la duración para aliviar vencimientos abultados en lo que resta del año, lo que obligaría a convalidar tasas más bajas en las Lecaps cortas o migrar hacia instrumentos más largos", añadieron desde Cohen.

Bonos y riesgo país

Los bonos en moneda extranjera cotizan dispares en la arena local, los que más bajan son el Global 2029 (-0,4%) y el Bonar 2041 (-0,3%), mientras que los que más suben son el Global 2046 (+1,3%) y el Global 2038 (-0,4%).

El riesgo país cerró el lunes en torno a los 724 puntos básicos, al ceder 9 unidades (-1,2%), según la medición de J.P. Morgan.