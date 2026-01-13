SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
13 de enero 2026 - 09:07

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 13 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial subió de manera leve en el inicio de semana, para cerrar en los $1.467,50, mientras que los paralelos cotizaron con bastante estabilidad. Por su parte, los activos argentinos sufrieron mayoría de retrocesos.

El foco de este martes está puesto en el dato de inflación de diciembre, que el INDEC dará a conocer esta tarde. En paralelo, el mercado sigue de cerca la fuerte volatilidad de la tasa de caución a un día, un factor que continúa generando tensiones dentro del nuevo esquema cambiario. A esto se suma la licitación del Tesoro, tras la presentación del nuevo menú de instrumentos, en una jornada clave en la que deberá inyectar pesos al mercado para aliviar la presión sobre las tasas de interés.

Live Blog Post

ARCA: la Aduana aplicó cambios en el trámite de exportaciones, cuáles son

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en el procedimiento de desistimiento de la solicitud de destinación de exportación, con el objetivo de actualizar la normativa vigente, incorporar operaciones con tránsito de exportación y digitalizar el trámite. La decisión fue oficializada este martes mediante la Resolución General 5812/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La norma, que lleva la firma del director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, modifica la Resolución General N° 1.921 y sus complementarias, que regula los procedimientos de exportación registrados en el Sistema Informático MALVINA (SIM), en el marco de lo previsto por el Código Aduanero (Ley 22.415).

Lee la nota completa

Live Blog Post

Bitcoin se acomoda en u$s92.000, mientras sigue de cerca el dato de inflación en EEUU

El mercado de criptomonedas opera al alza en la jornada del martes, con Bitcoin (BTC) aumentando 1,8% hacia los u$s92.132, según Binance. Ethereum (ETH) registra tímidas subas y alcanza los u$s3.131.

Por su parte, las altcoins siguen esta tendencia: Ripple (XRP) avanza 1,1%; BNB repunta 1,1%; y Solana (Sol) escala 1,9%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Boom del oro no cede: la demanda de los bancos centrales se mantuvo firme en noviembre

Por Jorge Herrera

oro lingotes.jpg

A pesar de que en noviembre pasado el precio del oro tuvo un repunte, luego del retroceso desde los máximos de octubre, el accionar de los bancos centrales parece haber sido nuevamente determinante para el recorrido del metal hacia el cierre del 2025. Así lo muestran los datos relevados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el World Gold Council (WGC) y los propios bancos centrales, que dan cuenta de que en noviembre de 2025 llevaron a cabo compras netas por 45 toneladas.

Si bien la cifra es ligeramente inferior a la de octubre, las compras se han mantenido elevadas en comparación con los meses anteriores del pasado año. De esta manera, el total de compras reportadas hasta noviembre sumó 297 toneladas, aunque resultan inferiores a las del mismo período de los años récord anteriores.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El INDEC da a conocer la inflación de diciembre y la de todo 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que volvería a ubicarse por encima del 2%, lo que llevaría a que la inflación de 2025 cierre en torno al 31%, marcando el registro anual más bajo desde 2017. En tanto, se espera por los cambios en la medición que comenzarán a regir desde enero de 2026 y el impacto en las bandas del dólar.

El índice inflacionario habría terminado el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024, cuando finalizó en 117,8%, y alcanzará el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017) al ubicarse apenas por encima del 30%, según estiman varios analistas privados.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 13 de enero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.482,33 para la venta.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

