Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 13 de enero

ARCA: la Aduana aplicó cambios en el trámite de exportaciones, cuáles son

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso cambios en el procedimiento de desistimiento de la solicitud de destinación de exportación, con el objetivo de actualizar la normativa vigente, incorporar operaciones con tránsito de exportación y digitalizar el trámite. La decisión fue oficializada este martes mediante la Resolución General 5812/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La norma, que lleva la firma del director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, modifica la Resolución General N° 1.921 y sus complementarias, que regula los procedimientos de exportación registrados en el Sistema Informático MALVINA (SIM), en el marco de lo previsto por el Código Aduanero (Ley 22.415).

