Incendios en Chubut: Victoria Villarruel propone agravar las penas contra quienes inicien el fuego

En medio de versiones cruzadas sobre los responsables de los incendios en la Patagonia, la titular del Senado remarcó: "Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder".

"Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder ", afirmó, luego de que circularan distintas versiones sobre quiénes habrían sido los responsables de provocar el fuego en Chubut. Villarruel se encuentra en Epuyén para conocer de primera mano el alcance de los incendios que azotan la zona.

La titular del Senado explicó que decidió motivar estos cambios en la legislación al advertir que la Patagonia se incendia "año tras año" y "Parques Nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita ". "Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal ", afirmó.

En ese sentido, Villarruel citó el artículo 41 de la Constitución y remarcó que "consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado". De esta manera, sostuvo que la Patagonia es "un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras" y consideró que "nunca se debe escatimar en su cuidado y protección".

En el marco de los incendios forestales en Chubut, la oposición alerta por la merma en el Presupuesto 2026 y pide que se declare la emergencia en las zonas afectadas . Bomberos voluntarios denuncian que el Gobierno les adeuda la mitad de los fondos correspondientes a 2025 y que no se movilizaron a la Patagonia porque no les pagan la estadía.

Investigan el origen de los incendios forestales en Chubut

La investigación por los incendios forestales en la Patagonia sumó este lunes nuevos elementos que abren una línea vinculada a una disputa por tierras dentro de una comunidad mapuche. Así lo expusieron el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el comisario general Andrés García, al brindar detalles sobre imágenes, testimonios y conflictos previos en la zona afectada.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García, explicó que el análisis de cámaras de seguridad arrojó imágenes que llamaron la atención de los investigadores. Según precisó, minutos después de iniciado el incendio se observa a dos camionetas descender desde Puerto Patriada cargadas con elementos personales, similares a una mudanza, incluso con objetos en cajas.

Epuyen Incendios Forestales Chubut 2.jpg Diario Río Negro

“Nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar siquiera su documentación personal”, señaló el comisario, al remarcar la rapidez y violencia con la que avanzó el fuego.

Las sospechas se reforzaron con el testimonio de dos personas que se presentaron a declarar de manera espontánea y solicitaron reserva de identidad. Ambos coincidieron en haber visto los mismos vehículos y señalaron que pertenecían a una familia de la comunidad ubicada camino a Patriada, a escasos metros del lugar donde se habría iniciado el incendio.

García detalló que dentro de esa comunidad existía una disputa interna por tierras. Según explicó, el conflicto se originó cuando una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, llegada hace poco más de dos años, exigió ser reconocida como integrante de la comunidad. “Esto fue rechazado y a partir de ahí se generó un conflicto”, afirmó el jefe policial.

Las declaraciones del comisario contrastan con la postura difundida por el Ministerio de Seguridad, que había vinculado los incendios a “grupos terroristas autodenominados mapuches”, con supuestos antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada bajo la modalidad de terrorismo ambiental.

A su vez, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, rechazó las acusaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre una supuesta responsabilidad mapuche en los incendios forestales, afirmando que la investigación judicial no encontró indicios que vinculen el fuego con grupos organizados, mientras avanzan pericias para identificar al autor del hecho.