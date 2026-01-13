Con el dólar en calma, la fuerte volatilidad de tasas marca el pulso del mercado + Seguir en









El tipo de cambio arranca la semana sin sobresaltos, pero el mercado sigue atento al delicado equilibrio entre acumulación de reservas, absorción de pesos y volatilidad de las tasas overnight.

A cuánto se vende el tipo de cambio este martes.

El dólar oficial inicia la semana con estabilidad, pero bajo una tensión de fondo que el mercado sigue de cerca. El lunes 13 de enero, la cotización en el Banco Nación se ubicó en $1.490, mientras que en el segmento mayorista operó en $1.467. Entre los dólares financieros, el contado con liquidación se negoció en $1.528 y el MEP en $1.487. En el mercado informal, el blue se vendió a $1.505.

Más allá de estos movimientos acotados, el arranque de 2026 reactivó el debate central que ordena las decisiones financieras en la Argentina: cómo acumular reservas sin desestabilizar el mercado de pesos y qué impacto tiene ese equilibrio frágil sobre el tipo de cambio. A diferencia de otros episodios, el mercado no mira un solo indicador, sino un conjunto de señales que, cuando se desalinean, se traducen rápidamente en presión cambiaria.

En ese marco, las noticias pueden lucir constructivas en la superficie —compras de divisas del Banco Central en el mercado oficial y acceso a financiamiento para afrontar vencimientos inmediatos—, pero el verdadero termómetro de corto plazo sigue siendo el mismo: el costo y la previsibilidad del fondeo en pesos. Cuando las tasas a un día se vuelven volátiles, el ajuste se transmite al resto del sistema: se recalibran posiciones, se enfrían estrategias en moneda local y se vuelve más exigente la evaluación sobre la sostenibilidad del esquema cambiario.

Con ese trasfondo, la pregunta que guía al mercado es concreta: cuán viable es sostener el nivel del tipo de cambio cuando conviven la necesidad de sumar reservas, administrar vencimientos, absorber pesos y, al mismo tiempo, ofrecer cobertura cambiaria.

En paralelo, el BCRA compró más de u$s200 millones en el mercado oficial en las últimas cinco ruedas, en el inicio del nuevo programa de acumulación de reservas.

