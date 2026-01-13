Los grandes bancos de Wall Street presentan balance: qué indicador seguirá de cerca el mercado

Con ganancias ya descontadas en los precios, los inversores miran ahora las señales sobre el consumo, la economía y las perspectivas para 2026, en un sector que viene de dos años de fuerte desempeño.

El r ally de las acciones de los grandes bancos estadounidenses enfrenta esta semana su primer examen del año con el inicio de la temporada de balances. Si bien el mercado descuenta resultados sólidos, la verdadera atención de los inversores estará puesta en el mensaje de los ejecutivos sobre la salud del consumidor y las perspectivas de la economía estadounidense en 2026.

No hay mayores dudas de que los principales bancos de Wall Street mostrarán ganancias robustas , impulsadas por un fuerte dinamismo en banca de inversión, elevados ingresos por trading y una mejora en la eficiencia operativa asociada al uso de inteligencia artificial. Sin embargo, esos factores explican en buena medida el avance del 29% que mostró el índice bancario KBW en 2025 y, para el mercado, ya forman parte del escenario base.

Las ganancias de JPMorgan Chase cayeron un 7% en el cuarto trimestre debido a un cargo extraordinario de u$s2.200 millones vinculado a su acuerdo con Goldman Sachs para adquirir una cartera de préstamos de Apple Card. Así, el beneficio fue de u$s13.030 millones, o u$s4,63 por acción, frente a los u$s14.000 millones, o u$s4,81 por acción, del año anterior.

La clave ahora pasa por el “forward looking”. En un contexto en el que muchos analistas esperan una economía estadounidense en expansión, los inversores buscan señales sobre la sostenibilidad del crecimiento y, especialmente, sobre el comportamiento del consumidor. La atención se intensifica ante la menor disponibilidad de datos oficiales por interrupciones en agencias gubernamentales y por el rol que se espera que tenga el consumo como motor de la actividad este año.

El foco estará puesto en los préstamos al consumo y en el negocio de tarjetas de crédito: provisiones por incobrabilidad, patrones de uso y capacidad de pago de los hogares. Desde Jonestrading señalaron que la evolución del crédito al consumo será clave para tomar el pulso de la economía real, en un contexto en el que el mercado apuesta a un ciclo de desregulación y a una curva de rendimientos más empinada.

A ese escenario se suma un factor político que genera ruido: la intención del presidente Donald Trump de imponer un tope del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito durante un año. Analistas de Truist advirtieron que, de implementarse, la medida podría volver no rentable al negocio, con mayor impacto en las carteras de mayor riesgo y en las tarjetas de tiendas, antes de trasladarse a los grandes bancos.

La temporada de resultados se abrirá con JPMorgan y Bank of New York Mellon, y continuará con Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Para el conjunto de los bancos del S&P 500, el consenso proyecta un crecimiento interanual de ganancias del 8,1% en el último trimestre, en línea con el promedio del índice general.

Más allá de los números, las conferencias con analistas concentrarán la atención. Wall Street espera que en 2026 el consumo tome la posta como motor del crecimiento, a medida que la Reserva Federal profundice los recortes de tasas y el nuevo paquete fiscal impulse el ingreso disponible de los hogares. No obstante, algunos analistas alertan sobre señales tempranas de fatiga entre los consumidores de ingresos medios y en segmentos como pymes y servicios.

En paralelo, los inversores también pondrán la lupa sobre la sostenibilidad de los ingresos por mercados de capitales, tras un año récord en fusiones, adquisiciones y trading. Aunque varios analistas esperan comentarios positivos, otros advierten que buena parte del optimismo ya está reflejado en las valuaciones, lo que limita el potencial adicional de suba.

De hecho, algunas casas de análisis comenzaron a recortar recomendaciones en bancos líderes como JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo, argumentando que el margen de sorpresa positiva es acotado y que los costos podrían subir más de lo previsto en 2026. Aun así, los estrategas más optimistas consideran que cualquier corrección tras los balances podría representar una oportunidad de compra.

El sector llega a esta instancia tras dos años consecutivos de outperform frente al S&P 500, con el índice bancario KBW operando cerca de máximos históricos. La temporada de balances definirá si ese liderazgo puede extenderse o si el mercado empieza a exigir algo más que buenos resultados pasados.