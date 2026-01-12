Economía dio a conocer los instrumentos con los que buscará renovar unos $9 billones en manos de privados

La Secretaría de Finanzas tratará este miércoles de reabsorber la totalidad de unos $9 billones de vencimientos de bonos y letras en manos de inversores privados, en un contexto de volatilidad de las tasas de interés.
Mientras el Banco Central da señales de ir comprando reservas de manera moderada, el Tesoro tiene que evitar generar una sobreoferta de pesos. Se espera una mejora en las tasas.
Se trata de la primera licitación del año, que se presenta desafiante por la acumulación de vencimientos mensuales del orden de los $30 billones. La mitad de ellos está en manos de privados.
El 16 de enero próximo hay un vencimiento de Letras Capitalizables por unos $16 billones, pero de ellos el Gobierno tiene que procurar renovar el 100% por unos $9 billones, según estimaciones de consultoras privadas. El resto es deuda intraestado.
Para este llamado, el Gobierno eligió un menú variado de bonos:
LECAP y BONCAP
Al 27 de febrero (S27A6)
Al 29 de mayo (S29Y6)
Al 30 de noviembre (S30N6)
Al 30 de junio de 2027 (T30J7) – nueva
LECER y BONCER
Al 29 de mayo (X29Y6)
Al 30 de noviembre (X30N6)
Al 30 de junio de 2027 (TZX27)
Al 30 de junio de 2028 (TZX28)
TAMAR
Al 31 de agosto (M31G6)
Dólar linked
Al 27 de febrero (D27F6) – nuevo
Al 31 de marzo (D31M6) – nuevo
En un momento en el que el Banco Central procura ir sumando de manera moderada reservas internacionales, desde el Tesoro se busca evitar generar un excedente de pesos en circulación.
Por ello, en las últimas jornadas las tasas de interés pegaron un salto importante. En el caso de las cauciones bursátiles, llegaron al 60% anual por un día. Las tasas de plazo fijo aumentaron al 29% anual.
Es por eso que los analistas esperan que el Tesoro trate de alcanzar en esta licitación el 100% de rollover y que, en ese contexto, tenga que hacer alguna oferta importante en cuanto a rendimientos.
La semana pasada, Economía llevó a cabo un canje corto, de dos semanas, de letras atadas al dólar oficial, que vencían este viernes 16 de enero, y las pasó para el 30 de este mes.
