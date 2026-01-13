Bitcoin se acomoda en u$s92.000, mientras sigue de cerca el dato de inflación en EEUU + Seguir en









La cautela persiste en el mercado, marcada por la creciente tensión geopolítica, así como los datos del gobierno de Donald Trump.

Cotización de la principal criptomoneda hoy. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera al alza en la jornada del martes, con Bitcoin (BTC) aumentando 1,8% hacia los u$s92.132, según Binance. Ethereum (ETH) registra tímidas subas y alcanza los u$s3.131.

Por su parte, las altcoins siguen esta tendencia: Ripple (XRP) avanza 1,1%; BNB repunta 1,1%; y Solana (Sol) escala 1,9%.

Embed La inflación de EEUU y el impacto en el mercado de criptomonedas El enfriamiento de la confianza en los mercados provocó a Bitcoin dificultades para avanzar a finales de 2025 y principios de 2026. Este martes, la atención está puesta en el dato de inflación de Estados Unidos en diciembre, y se espera que se mantenga estable en un 2,7% anual, mientras que se prevé que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) subyacente haya aumentado ligeramente.

En esa línea, una señal de inflación persistente puede darle a la Reserva Federal (Fed) menos impulso para recortar los tipos de interés en los próximos meses. Además, su presidente, Jerome Powell, reveló a principios de semana que había recibido amenazas de acciones legales por parte del Departamento de Justicia, lo que generó preocupaciones sobre la independencia del organismo. Mientras tanto, el presidente de EEUU, Donald Trump, se prepara para anunciar al candidato a suceder al mandatario de la Fed.

Asimismo, la principal criptodivisa no fue uno de los activos de riesgo por el que apostaron los inversores, en el marco de una creciente tensión geopolítica, provocada aumento de la agitación pública en Irán, junto con los temores de una intervención estadounidense en el país, que impulsó los precios del petróleo.

Esto se suma a la intervención de EEUU en Venezuela y su posterior captura de su presidente, Nicolás Maduro, así como una disputa diplomática entre China y Japón. En esa línea, los mercados se anclaron a activos como el oro también.