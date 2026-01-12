Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 12 de enero

El dólar oficial subió apenas $1 hasta los $1.464 y encadenó su segunda suba consecutiva el viernes, pero retrocedió a nivel semanal en los segmentos mayorista y minorista. En tanto, el índice S&P Merval subió 0,6%, mientras que los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con mayoría de subas y los bonos soberanos avanzaron a paso firme después del pago del cupón.