Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari, preso desde 2024

El gobierno de Delcy Rodríguez excarceló al hombre de 72 años. Se encontraba detenido en El Rodeo I. Persiste la incertidumbre sobre Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Venezuela avanza con el proceso de excarcelación de los cientos de presos políticos detenidos en las prisiones por el gobierno chavista durante los últimos años. En los últimos días se confirmó la liberación del argentino-israelí Yacoov Harari, preso desde el 2024. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei espera novedades sobre Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

El hombre de 72 años había sido detenido el 4 de septiembre de 2024 cuando cruzó la frontera con Colombia. Tras más de un año de arresto en la cárcel El Rodeo I , la organización de derechos humanos Foro Penal confirmó este lunes que Harari es uno de los nuevos liberados.

Durante la jornada, el gobierno venezolano entregó la lista de 116 personas liberadas . Por el momento, la ONG contabilizó los nombres de unas 50 personas, entre los que se encuentran varios extranjeros.

Este lunes fueron excarcelados dos italianos: Alberto Trentini, de 46 años, y Mario Burló, de 52. Ambos habían sido detenidos en noviembre de 2024. El gobierno de Italia celebró la decisión y anunció que retomará vínculos diplomáticos con el envío de un embajador a Caracas.

Entre los nombres también se identificó al hispano-venezolano Alejandro González, exesposo de una reconocida abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, quien fuera liberada el pasado jueves en el marco del mismo proceso de excarcelaciones.

nahuel gallo y germán giuliani

Incertidumbre sobre Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre el gendarme, Nahuel Gallo, y el abogado Germán Giuliani, quienes también se encuentran detenidos desde hace más de un año.

Gallo se encuentra recluido en El Rodeo 1 desde diciembre de 2024 y, según denuncias familiares, tras más de un año y medio de prohibición, las autoridades habilitaron las visitas este domingo, aunque sin noticias claras sobre su situación.

Según familiares y allegados, desde que Gallo fue arrestado ninguna carta, mensaje, llamada ni visita había sido autorizada hasta este domingo, marcando un cambio relevante en las condiciones de comunicación.

La madre del gendarme, Griselda Heredia del Valle, describió el proceso como “muy duro” para la familia, subrayando el impacto que ha tenido la incertidumbre y la falta de información clara sobre el estado de su hijo durante más de un año de detención.

El centro de detención, rebautizado como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS), tiene reputación de régimen estricto y de alto aislamiento para detenidos políticos, lo que ha generado críticas de organismos internacionales y familiares por la falta de transparencia y las condiciones de reclusión.

Hasta el momento no existe una lista oficial ni información fehaciente sobre próximas liberaciones, y la metodología empleada por las autoridades venezolanas ha consistido en avisar a las familias con minutos de antelación antes de excarcelaciones y dejar a los liberados en puntos específicos fuera de los centros.

La apertura a visitas se produce en un contexto de expectativa e incertidumbre, con la familia de Gallo esperanzada en que esta flexibilización refleje un avance hacia futuras liberaciones y, eventualmente, el regreso seguro del gendarme a la Argentina.

La ONU exige la liberación total de todos los presos políticos en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó este lunes la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos del país y advirtió que las excarcelaciones informadas en los últimos días resultan claramente insuficientes frente a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado venezolano en materia de derechos humanos.

En un pronunciamiento difundido desde Panamá y Ginebra, el organismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció como un “paso importante” la liberación de algunas personas detenidas arbitrariamente, pero subrayó que la medida está muy lejos de resolver la magnitud del problema. Según sus estimaciones, Venezuela mantiene alrededor de 800 presos políticos, mientras que hasta ahora solo unas 50 personas habrían recuperado la libertad.

La advertencia se conoció el mismo día en que el Gobierno venezolano y distintas organizaciones de derechos humanos difundieron números contradictorios sobre el proceso de excarcelaciones. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó la liberación de 116 personas, a las que definió como “nuevas excarcelaciones” surgidas de una revisión de causas ordenada por el Ejecutivo, y aseguró que el procedimiento continuará de forma permanente.

Sin embargo, los registros independientes ofrecen un panorama diferente. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó hasta el momento 53 liberaciones, mientras que Foro Penal verificó poco más de 40 y alertó que el proceso avanza “a cuentagotas”. Entre las personas liberadas figuran 24 presos políticos, incluidas nueve mujeres de la cárcel La Crisálida y varios extranjeros que permanecían detenidos en El Rodeo I.

“Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”, señaló la Misión de la ONU, al remarcar la brecha entre los anuncios oficiales y los datos verificados por organizaciones independientes.