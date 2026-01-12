Donald Trump recibirá esta semana a María Corina Machado en la Casa Blanca + Seguir en









El encuentro se dará a dos semanas de la detención de Nicolás Maduro y mientras EEUU encabeza negociaciones sobre el futuro institucional venezolano, con la oposición como actor clave.

Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a María Corina Machado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en un contexto de fuerte inestabilidad política en Venezuela, marcado por la reciente detención de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas.

La reunión se producirá en un escenario de vacío de poder, luego de que el chavismo designara a Delcy Rodríguez como presidenta, mientras Washington asumió un rol central en las negociaciones sobre el futuro institucional del país. Para la administración Trump, el encuentro representa una instancia clave para evaluar alternativas de estabilidad y gobernabilidad en medio de una crisis económica y social profunda.

La presencia de Machado en la capital estadounidense se inscribe en un proceso de reconfiguración de alianzas internacionales. La dirigente opositora se consolidó como la principal voz en el reclamo por la liberación de presos políticos y en la denuncia de violaciones a los derechos humanos, demandas que el gobierno norteamericano planteó como condiciones centrales para revisar su postura frente a la actual conducción en Caracas.

En la antesala de la reunión, Machado desarrolló una intensa agenda internacional que incluyó una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, donde buscó reforzar el respaldo diplomático a la causa de los detenidos y fortalecer su posicionamiento como figura central de la oposición venezolana en esta nueva etapa política.

El encuentro se dio pocos días después de que el papa León XIV manifestara su preocupación por la situación venezolana ante el cuerpo diplomático del Vaticano. En ese marco, advirtió sobre la escalada de tensiones en la región y mencionó de forma explícita a Venezuela, en un contexto de transición política tras la detención de Nicolás Maduro. maria corina machado papa leon xiv 2 María Corina Machado fue recibida por el papa León XIV durante la agenda de audiencias de este lunes en el Vaticano. REUTERS Desde su salida del país en diciembre pasado, María Corina Machado mantiene una intensa actividad diplomática y política en el exterior. Para abandonar Venezuela, la dirigente debió recurrir a una operación secreta que la llevó hasta Oslo, con apoyo de Estados Unidos y aliados locales, en medio de amenazas contra su seguridad personal.