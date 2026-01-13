Los principales bancos centrales del mundo salen a respaldar a Jerome Powell ante las amenazas de Donald Trump

Los principales bancos centrales respaldaron a Jerome Powell tras las amenazas del Gobierno de Trump y advirtieron que cualquier intento de presión política sobre la Fed pone en riesgo la independencia monetaria.

Los de de los principales bancos centrales del mundo emitieron el martes un comunicado conjunto en apoyo del presidente ‌de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que el Gobierno ‌de Trump lo ‌amenazara con una acusación penal.

" Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente Jerome H. Powell ", dijeron los jefes del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otras nueve instituciones.

"La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica en interés de los ciudadanos a los que servimos", añadieron.

La investigación penal del Gobierno estadounidense se refiere formalmente ‍a la renovación de la sede de la Fed , pero Powell la calificó de "pretexto" para ganar influencia presidencial sobre las tasas de interés.

El documento fue firmado por los responsables del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otras nueve instituciones, entre ellas los bancos centrales de Suecia, Dinamarca, Suiza, Australia, Canadá, Corea del Sur y Brasil, así como por autoridades del Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Japón no figura entre los firmantes, en un contexto en el que su marco institucional permite una mayor presencia del Ejecutivo en las reuniones de política monetaria.

La reacción no se limitó al ámbito internacional. En Estados Unidos, los tres expresidentes vivos de la Fed —Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan— firmaron una carta junto a una decena de economistas de renombre para expresar su apoyo a Powell y advertir sobre los riesgos de erosionar la autonomía del banco central.

Qué pasará con el proceso de sucesión de Powell

El conflicto también empezó a enturbiar el proceso de sucesión en la Reserva Federal. Desde el Partido Republicano, el senador Thom Tillis, una figura clave del Comité Bancario, advirtió que bloqueará cualquier nominación de Trump a la Fed hasta que se resuelva la investigación. Esa postura podría afectar, entre otros, al mandato del gobernador Stephen Miran, que vence a finales de este mes. En la misma línea, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, sostuvo que la independencia de la Fed debe preservarse sin interferencias políticas.

Incluso dentro de la Casa Blanca surgieron reparos. Según el portal Axios, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habría manifestado su rechazo a la investigación penal, que —siempre según esas versiones— se habría iniciado sin notificar previamente al Tesoro ni a altos funcionarios de Washington.

No es la primera vez que Powell recibe respaldo frente a los ataques de Trump. En el foro de Sintra del año pasado, organizado por el BCE, banqueros centrales, académicos y referentes del mercado escenificaron una defensa explícita del titular de la Fed, que incluyó elogios públicos. En ese contexto, Christine Lagarde llegó a afirmar que actuaría exactamente igual que Powell frente a la presión política.

Hasta ahora, Powell había evitado confrontar abiertamente con Trump, salvo por una corrección pública en julio pasado sobre el costo de las obras de la sede de la Fed, cuando aclaró que el monto cuestionado por el entonces presidente incluía trabajos finalizados años antes. Sin embargo, su reciente declaración —en la que afirmó que la amenaza penal es consecuencia de que la Fed fija tasas en función del interés público y no de las preferencias presidenciales— fue interpretada por el mercado como una señal clara de que no está dispuesto a ceder.

Ese pulso reavivó además la posibilidad de que Powell permanezca en el consejo de gobernadores más allá de mayo, cuando expira su mandato como presidente de la Fed. Aunque el mercado daba por hecho que no continuaría, el escenario actual vuelve a abrir esa opción, ya que Powell podría mantenerse como gobernador hasta 2028.

Según Atakan Bakiskan, economista de Estados Unidos en Berenberg, una eventual dimisión de Powell permitiría a Trump realizar un nuevo nombramiento inmediato. En cambio, si Powell decide permanecer, otro gobernador debería dejar su cargo para habilitar la llegada de un candidato externo, como Kevin Warsh o Kevin Hassett. En ese esquema, Stephen Miran podría incluso extender su mandato, dependiendo de decisiones judiciales pendientes.

Para Bakiskan, ese escenario incrementaría de forma significativa la probabilidad de una Reserva Federal más proclive a recortar tasas incluso sin un respaldo claro de los datos económicos, un riesgo que los mercados ya comenzaron a ponderar ante la escalada del conflicto institucional.