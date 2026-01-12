Tragedia en Santa Clara del Mar: una ola gigante causó una muerte y dejó 35 personas heridas + Seguir en









El fenómeno tomó a los turistas por sorpresa y el mar rápidamente se llevó bolsos, reposeras y sombrillas.

Un "mini tsunami" sorprendió a los turistas de Santa Clara del Mar y causó una muerte.

La localidad balnearia de Santa Clara del Mar fue sorprendida este lunes por una sucesión de olas "gigantes" que causaron la muerte de un hombre y dejaron a 35 personas heridas. Otro hombre sufrió un infarto al ser arrastrado por el agua y permanece internado.

El hecho sucedió en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inesperada y comenzó lo que los testigos calificaron como un "mini tsunami".

Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, confirmó la muerte de una persona y detalló que “fue una ola con aumento repentino de la altura”, dijo en diálogo con TN. Además, aclaró que varios de los heridos son "leves". La víctima fatal del episodio habría impactado su cabeza contra las rocas de la costa luego de ser arrastrado por el mar.

La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar.

La policía junto a una ambulancia se encuentra trabajando en la zona para atender a los heridos.

El titular del sindicato de Guardavidas, Nahuel Nardone, dijo al medio La Capital que el oleaje fuerte sucedió "en gran parte de la costa de Mar del Plata". "Repentinamente llegó una ola que alcanzó límites impensados y afectó a las personas que estaban descansando, tomando sol y refrescándose en el agua, algunas fueron arrastradas", señaló y agregó: "Acá no es común, por eso generó sorpresa. Fue una especie de 'mini tsunami', con un retiro de mar muy importante". Santa Clara del Mar es un balneario apacible de la costa y generalmente suele tener un mar tranquilo y ameno. Este fenómeno también golpeó en Mar del Plata, pero de momento, se desconoce si este fenómeno tuvo lugar localidades cercanas de la Costa Atlántica.

