Wall Street opera con leves subas y está a la expectativa del dato de empleo en EEUU

Cualquier sorpresa en las cifras de empleo o en los datos de inflación del viernes podría cambiar rápidamente las perspectivas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal.

Por el lado de las ganancias corporativas, hoy se conocerán los resultados trimestrales de Cisco Systems y McDonald's.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles, mientras los inversores esperan datos cruciales sobre el empleo , retrasados por un cierre parcial del gobierno de Donald Trump, mientras siguen de cerca las ganancias corporativas .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,12% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,05%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Akamai (+5,8%), NiSource (+5,07%) y Generac (+3,68%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Moderna (-8,52%), Humana (-8,06%) y Robinhood Markets (-7,06%).

Se espera que el informe de empleo muestre un repunte en el crecimiento en los puestos de trabajo en EEUU a pesar de un mercado laboral sin dinamismo , debido a la incertidumbre arancelaria y las limitaciones de los trabajadores en medio de una aplicación más estricta de las leyes de inmigración.

Los datos podrían modificar aún más las expectativas de recortes de tasas por parte del banco central, ya que las ventas minoristas se estancaron inesperadamente y aumentaron la probabilidad de una reducción de las tasas de interés en abril al 35,5% desde el 32,2 % del día anterior, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Crecimiento del empleo en EEUU se desaceleró más de lo previsto

De todas maneras, los mercados siguen descontando que la primera bajada se producirá en junio, cuando se espera que Kevin Warsh, el candidato del presidente estadounidense, Donald Trump, para presidir la Reserva Federal (Fed), asuma el cargo, pendiente de la aprobación del Senado.

No obstante, cualquier sorpresa en las cifras de empleo o en los datos de inflación del viernes podría cambiar rápidamente las perspectivas sobre los tipos de interés.

Bolsas en Europa y Asia

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,10% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, el DAX alemán cae 0,11% y el CAC francés retrocede 0,06%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,72%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,31%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó apenas 0,09%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1% y el Nikkei 225 japonés no operó.