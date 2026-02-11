Bitcoin retrocede a u$s67.000, mientras se espera por un dato clave de empleo estadounidense + Seguir en









Mientras los inversores temen por un nuevo "criptoinvierno", una serie de informes de EEUU podrían contribuir al repunte de la principal criptodivisa.

La cotización de la principal criptodivisa hoy. Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas registra caídas generalizadas. Bitcoin (BTC) cae 2,1% hasta u$s67.247, un pequeño retroceso tras haber alcanzado los u$s70.000 en la jornada del martes.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) corrige 2,6% y se ubica en u$s1.958. Asimismo, las altcoins siguen esta tendencia: Ripple (XRP) cae 2,4%; BNB anota caídas del 5,5% y Solana (Sol) registra pérdidas del 3,6%.

Embed El mercado cripto espera datos de empleo y la próxima jugada de la Fed en EEUU Luego del colapso de Bitcoin —su valor cayó casi 40% en apenas ocho meses—, el mercado cripto tiene en la mira datos claves de empleo en Estados Unidos, originalmente programados para la semana pasada pero pospuestos debido a un breve cierre del gobierno.

Los inversores esperan que el informe registre modestas ganancias, mientras que también mantienen la expectativa por el informe de Índice de Precios al Consumo (IPC) de EEUU, que será publicado el viernes.

De esta forma, datos positivos en este contexto podrían fomentar una política moderada por parte de la Reserva Federal (Fed) con respecto a las tasas de interés, al menos hasta junio, luego de tres recortes consecutivos. Si bien Bitcoin suele favorecerse de reducciones de las tasas —impulsan a los activos de riesgo—, su fragilidad se debe principalmente a una reducida liquidez, la debilidad institucional y el desvanecimiento del interés especulativo.

