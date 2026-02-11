El empleo asalariado tocó en noviembre mínimos desde 2022: en los primeros dos años de Javier Milei se perdieron 294.000 puestos + Seguir en









La información se desprende de un nuevo relevamiento de la Secretaría de Trabajo. La mayoría del empleo se perdió en el sector privado.

El empleo asalariado cayó fuerte tanto en el sector privado como en el Estado. Freepik

En la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, este martes se conoció que el empleo asalariado formal cayó por séptimo mes consecutivo en noviembre y tocó mínimos desde junio de 2022. De este modo, en los primeros dos años de gobierno de Javier Milei se perdieron 294.400 puestos de trabajo.

Los datos se desprenden de un nuevo informe de la Secretaría de Trabajo en base a la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En el anteúltimo mes del año, y pese a que ya había quedado atrás la incertidumbre por el resultado electoral, se destruyeron otros 23.400 empleos: 13.100 en el sector privado y 13.000 en el Estado, que fueron parcialmente compensados por 2.700 nuevos trabajadores de casas particulares.

Agrupando a esos tres segmentos, el SIPA contabilizó a 10.011.000 asalariados. Desde que Milei es presidente se perdieron 192.300 puestos privados, 79.600 públicos y 22.400 fuentes laborales en casas particulares.

El empleo industrial profundiza su retroceso A nivel sectorial, la construcción y la industria manufacturera concentraron el grueso de la destrucción del puestos de trabajo (-126.400 entre ambos). También se destacaron la contracción en actividades inmobiliarias, transporte y servicios comunitarios, mientras que solo hubo subas en el agro, el comercio y la pesca.

A diferencia de la construcción, que en los últimos meses frenó la sangría, la industria continúa acumulando bajas. Particularmente resaltan las variaciones negativas en el sector textil, en la metalmecánica y en la industria automotriz.

Como contracara de la menor cantidad de empleos asalariados, y reflejo de una mayor precarización laboral, en noviembre volvió a crecer la cantidad de monotributistas y trabajadores autónomos. Entre ambas categorías suman un incremento acumulado que alcanza a 137.400 individuos en los últimos dos años, número que solo compensa una parte de la caída general.