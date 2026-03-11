Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 11 de marzo

Live Blog Post

Bitcoin baja a u$s69.000 y las altcoins siguen esta tendencia, a la espera del dato de inflación en EEUU

El mercado de criptomonedas borra subas y anota tímidas caídas, a medida que vuelve la cautela por el conflicto en Medio Oriente y datos claves de la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, Bitcoin (BTC) cae 1,7% y se ubica apenas por debajo los u$s70.000, según Binance.

Ethereum (ETH) también perdió 1,7% hasta los u$s2.028, en línea con las demás altcoins. Entre estas últimas resalta la baja de Solana (Sol) (-2%).

Lee la nota completa