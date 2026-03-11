SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
11 de marzo 2026 - 09:40

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 11 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Embed

El dólar oficial bajó a $1.400 este martes en Argentina, mientras la divisa estadounidense retrocede frente a una sesta de monedas. En paralelo, cayeron los financieros y los activos argentinos rebotaron con fuerza.

En los mercados internacionales, el precio del petróleo tuvo una tregua. El barril del crudo Brent se contrajo 7,8% hasta la zona de los u$s90, mientras que el WTI perforó ese umbral.

Por otro lado, el presidente Javier Milei inauguró en Nueva York la Argentina Week 2026, un encuentro orientado a presentar al país ante fondos de inversión y referentes del sistema financiero global, que continúa hasta el 12 de marzo. “ No somos antiempresa”, afirmó el mandatario ante inversores y ejecutivos internacionales, aunque inmediatamente criticó a parte del empresariado argentino al que acusó de haber sostenido durante años un sistema de privilegios ligado al poder político.

Live Blog Post

Bitcoin baja a u$s69.000 y las altcoins siguen esta tendencia, a la espera del dato de inflación en EEUU

El mercado de criptomonedas borra subas y anota tímidas caídas, a medida que vuelve la cautela por el conflicto en Medio Oriente y datos claves de la inflación de Estados Unidos. En ese sentido, Bitcoin (BTC) cae 1,7% y se ubica apenas por debajo los u$s70.000, según Binance.

Ethereum (ETH) también perdió 1,7% hasta los u$s2.028, en línea con las demás altcoins. Entre estas últimas resalta la baja de Solana (Sol) (-2%).

Lee la nota completa

Live Blog Post

Wall Street opera con leves subas, pero las bolsas europeas caen a la espera de avances en la guerra

wall street nyse acciones mercados bolsas finanzas

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles, luego de una nueva baja este martes. Mientras, los precios del petróleo vuelve a subir debido a las dudas del mercado sobre si el plan informado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) para una liberación récord de reservas de petróleo podría compensar los posibles shocks de suministro por la guerra en Medio Oriente.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,12%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,14% al alza.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El dólar vive un respiro tras una breve racha alcista y en medio del fortalecimiento de la divisa a nivel global

El dólar oficial retrocedió el martes por primera vez en tres jornadas y volvió a ampliar la distancia con el techo de la banda cambiaria, en una rueda marcada por un contexto internacional más desafiante para los mercados emergentes y a la espera del dato de inflación.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.400, lo que dejó una brecha del 15,9% respecto del límite superior de la banda, que se ubicó en $1.623,48. El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s458,3 millones.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Deuda: para la city, el riesgo país debe bajar unos 170 puntos para refinanciar vencimientos de forma sostenible

Por Nazarena Lomagno

Mientras el Gobierno enfrenta el desafío de acumular reservas y obtener acceso al financiamiento externo, distintos informes privados calculan cuál es el nivel de riesgo país necesario para que la deuda argentina sea sostenible. Al mismo tiempo, de manera favorable para el equipo económico, algunos indicadores financieros muestran señales de estabilización del sistema.

Un informe semanal de la consultora LLZ Macro y Finanzas, del economista Leandro Ziccarelli, plantea que el principal desafío del programa económico es lograr que las compras de divisas del Banco Central (BCRA) se traduzcan en una verdadera acumulación de reservas.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias