Javier Milei relanza la agenda económica ante inversores en Nueva York

El Presidente encabezará la apertura del foro económico que busca promover oportunidades de inversión en el país. Antes del evento mantendrá un encuentro con el titular de JPMorgan, Jamie Dimon, y luego continuará con una agenda internacional que incluye Chile y España.

El presidente Javier Milei encabezará este martes en Nueva York la apertura de la llamada Argentina Week, un encuentro orientado a captar inversiones y reforzar vínculos con el sector financiero internacional. La actividad central reunirá a funcionarios del Gobierno, empresarios y representantes de fondos de inversión interesados en oportunidades en el país.

Antes del inicio formal del evento, el mandatario tiene previsto mantener un breve encuentro con el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon. La reunión funcionará como la antesala de la jornada dedicada a presentar la agenda económica argentina ante ejecutivos y actores clave del mercado financiero.

El encuentro, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York, forma parte de un road show destinado a promover inversiones y mostrar los lineamientos económicos del Gobierno. En las distintas actividades participarán integrantes del gabinete nacional, gobernadores y representantes de empresas de sectores estratégicos.

Tras su paso por el foro económico, el Presidente continuará con una agenda internacional que incluye un viaje a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast. La visita será breve y se realizará junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La gira seguirá luego en España, donde el mandatario tiene previsto participar en el Foro Económico de Madrid y cerrar el encuentro con un discurso ante empresarios y dirigentes políticos.

Quiénes son los diez gobernadores que acompañan a Javier Milei en Nueva York En total, diez mandatarios provinciales integran la delegación que participará de las actividades. Se trata de Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes expondrán sobre el potencial de la minería y los minerales críticos en sus distritos. Gobernadores Javier Milei Diez gobernadores acompañarán a Javier Milei en Nueva York. En otro panel enfocado en energía e infraestructura exportadora participarán Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Las exposiciones estarán orientadas a presentar proyectos vinculados a hidrocarburos, gas natural, energías renovables y desarrollo logístico para exportaciones. La invitación a participar del evento había sido cursada a través de la Cancillería argentina y buscó reunir a gobernadores de distintas regiones con potencial en sectores estratégicos para la economía. El objetivo oficial es que las provincias puedan presentar sus oportunidades de inversión ante empresarios y fondos internacionales interesados en proyectos vinculados a recursos naturales y energía. Además de los diez mandatarios que confirmaron su presencia, otros dos gobernadores habían sido invitados, aunque finalmente no viajarán. Se trata de Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes declinaron la convocatoria por cuestiones de agenda y compromisos previamente asumidos en sus provincias. La presencia de los gobernadores en Nueva York busca reforzar la señal política del Gobierno ante inversores internacionales, en un evento que reunirá a funcionarios, empresarios y representantes de fondos globales interesados en sectores clave de la economía argentina.